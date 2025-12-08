Obavijesti

Viral

Komentari 0
BALON PO BALON...

Ovo divovsko božićno drvce napravljeno je od 100.000 balona: '20 ljudi ga je radilo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo divovsko božićno drvce napravljeno je od 100.000 balona: '20 ljudi ga je radilo'
4
Foto: Facebook

Projekt ima i humanitarnu notu. Svatko tko želi podržati akciju može sponzorirati pojedinačni balon...

Jedan hotel u Engleskoj otkrio je svoje monumentalno božićno drvce visoko gotovo osam metara, sastavljeno od nevjerojatnih 100.000 balona, kako bi stvorio blagdansku radost, ali i pomogao u prikupljanju sredstava za dobrotvorne svrhe. Kako prenosi New York Post, ova jedinstvena instalacija već je postala prava atrakcija.

POGLEDAJTE VIDEO Ovaj viralni trik za zamatanje zahtjevnih poklona pogledalo 45 milijuna ljudi: 'Spas za Božić'
Ovaj viralni trik za zamatanje zahtjevnih poklona pogledalo 45 milijuna ljudi: 'Spas za Božić'

Nazvano "Božićno drvce od balona" (The Balloon Christmas Tree), ova jedinstvena blagdanska kreacija postavljena je ispred hotela Moor Hall Hotel & Spa u Sutton Coldfieldu, nedaleko od Birminghama. Njezin je cilj širiti blagdansko veselje i prikupljati novac za lokalne humanitarne udruge, spajajući tako umjetnost, zabavu i filantropiju.

Cijela konstrukcija, koja vjerno oponaša izgled smreke, zaštićena je posebnom kupolom kako bi se spriječilo pucanje balona uslijed vremenskih neprilika i osigurala njezina dugotrajnost tijekom blagdana.

Foto: Facebook

Na izradi ovog impresivnog drvca tijekom pet dana radio je tim od 20 volontera, koji su uključivali inženjere, dizajnere i osobe zadužene za puhanje balona. Ideja je potekla od umjetnice s balonima, Naomi Spencer, vlasnice tvrtke Balloon Color Blending, za koju je ovaj projekt bio ispunjenje sna i pravi kreativni izazov.

"Ovako nešto nikada prije nije napravljeno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ljudi često nisu svjesni koliki je pothvat izgraditi božićno drvce od balona", izjavila je Spencer za lokalne medije.

Foto: Facebook

Projekt ima i humanitarnu notu. Svatko tko želi podržati akciju može sponzorirati pojedinačni balon za simboličnih 3 €, dok se memorijalni balon, posvećen nekoj dragoj osobi, može kupiti za 12 €. Tvrtke i organizacije također se mogu uključiti kupnjom brendiranog balona po cijeni od 150 €.

Nakon što su fotografije objavljene na službenoj Facebook stranici drvca, komentari su bili prepuni oduševljenja. Posjetitelji i pratitelji na društvenim mrežama opisali su prizor kao "zapanjujući" i "doista čaroban", potvrđujući da je ova neobična instalacija uspješno unijela dašak blagdanske čarolije u zajednicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 30 svadbi iz noćne more! Torte koje su se raspale, crocsice sa šljokicama i wc papiri...
U DOBRU, ZLU I KIČU

FOTO 30 svadbi iz noćne more! Torte koje su se raspale, crocsice sa šljokicama i wc papiri...

Svadbe su obično sinonim za raskoš, glamur i pompu, no što se događa kada budžet nije baš onakav kakav ste priželjkivali? Lude svadbe niskog budžeta postale su pravi fenomen: s tortama koje izgledaju kao da su iz noćne more, hranom koja je više na stolu nego na tanjurima, te mladencima koji umjesto elegantnih cipela biraju crocsice sa šljokicama. Na ovakvim proslavama smijeh je zagarantiran, jer kada sve ide po krivu, najbolje je samo se opustiti i uživati u tom jedinstvenom, ali nezaboravnom iskustvu...
FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'
NAPUSTILA UČIONICU...

FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Muž se ne ljuti. Skupljam novac za azil'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...
FOTO Tajna pravila u svijetu swingera: Diskrecija je zakon, postoje i 'sigurnosne' riječi...
ZLATNA PRAVILA

FOTO Tajna pravila u svijetu swingera: Diskrecija je zakon, postoje i 'sigurnosne' riječi...

Svijet svingera izgrađen je na iznimno strogim temeljima. Svingeri su parovi u braku ili ozbiljnoj vezi koji se upuštaju u nemonogamne seksualne aktivnosti uz prethodni, potpuni i entuzijastični pristanak svojih partnera. Za njih, ovo nije prevara, već način da istraže svoju seksualnost i ojačaju vezu kroz radikalnu iskrenost. Kako bi se osigurala sigurnost, poštovanje i zabava za sve uključene, svingerska zajednica funkcionira prema nizu nepisanih, ali i strogo nametnutih pravila. 'Prokopali' smo njihove zajednice i ovo su ključni principi koji 'upravljaju' ovim svijetom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025