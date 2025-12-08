Ovo divovsko božićno drvce napravljeno je od 100.000 balona: '20 ljudi ga je radilo'

Jedan hotel u Engleskoj otkrio je svoje monumentalno božićno drvce visoko gotovo osam metara, sastavljeno od nevjerojatnih 100.000 balona, kako bi stvorio blagdansku radost, ali i pomogao u prikupljanju sredstava za dobrotvorne svrhe. Kako prenosi New York Post, ova jedinstvena instalacija već je postala prava atrakcija.

Nazvano "Božićno drvce od balona" (The Balloon Christmas Tree), ova jedinstvena blagdanska kreacija postavljena je ispred hotela Moor Hall Hotel & Spa u Sutton Coldfieldu, nedaleko od Birminghama. Njezin je cilj širiti blagdansko veselje i prikupljati novac za lokalne humanitarne udruge, spajajući tako umjetnost, zabavu i filantropiju.

Cijela konstrukcija, koja vjerno oponaša izgled smreke, zaštićena je posebnom kupolom kako bi se spriječilo pucanje balona uslijed vremenskih neprilika i osigurala njezina dugotrajnost tijekom blagdana.

Foto: Facebook

Na izradi ovog impresivnog drvca tijekom pet dana radio je tim od 20 volontera, koji su uključivali inženjere, dizajnere i osobe zadužene za puhanje balona. Ideja je potekla od umjetnice s balonima, Naomi Spencer, vlasnice tvrtke Balloon Color Blending, za koju je ovaj projekt bio ispunjenje sna i pravi kreativni izazov.

"Ovako nešto nikada prije nije napravljeno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ljudi često nisu svjesni koliki je pothvat izgraditi božićno drvce od balona", izjavila je Spencer za lokalne medije.

Foto: Facebook

Projekt ima i humanitarnu notu. Svatko tko želi podržati akciju može sponzorirati pojedinačni balon za simboličnih 3 €, dok se memorijalni balon, posvećen nekoj dragoj osobi, može kupiti za 12 €. Tvrtke i organizacije također se mogu uključiti kupnjom brendiranog balona po cijeni od 150 €.

Nakon što su fotografije objavljene na službenoj Facebook stranici drvca, komentari su bili prepuni oduševljenja. Posjetitelji i pratitelji na društvenim mrežama opisali su prizor kao "zapanjujući" i "doista čaroban", potvrđujući da je ova neobična instalacija uspješno unijela dašak blagdanske čarolije u zajednicu.