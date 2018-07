Ovo je vrh: Mandžo zabija uz muziku iz Titanica - genijalno!

Na društvenim mrežama pojavio se i video koji prikazuje akciju kod pobjedničkog gola Marija Mandžukića, a video prati pjesma Celine Dion 'My heart will go on' iz Titanica. Mora se reći kako muzika savršeno prati zbivanja na terenu...

U početku videa autor navodi kako je on Englez, te da je ovo, iako ga jako boli, bilo nešto što je morao napraviti. Nekako sumnjamo da je napisao istinu, ali video svakako vrijedi pogledati.

POGLEDAJTE VIDEO: