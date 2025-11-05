Ovo su misteriozna mjesta gdje ljudi ne smiju: Talijanski ukleti otok, Area 51 i trezor Coca-Cole

Poveglia: Ukleti otok, Italija U venecijanskoj laguni nalazi se Poveglia, otok s toliko mračnom poviješću da ga mnogi smatraju jednim od najukletijih mjesta na svijetu. U 18. stoljeću služio je kao karantena za žrtve kuge, gdje je umrlo na tisuće ljudi. Kasnije, u 20. stoljeću, na otoku je otvorena psihijatrijska bolnica poznata po brutalnim eksperimentima. Danas je otok napušten, a legende kažu da je 50 posto njegova tla sastavljeno od ljudskih ostataka. Talijanska vlada zabranila je pristup, no njegova jeziva reputacija i dalje privlači lovce na duhove i istraživače paranormalnog. | Foto: Profimedia