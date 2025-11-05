Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TAJNE SVJETSKIH SILA

Ovo su misteriozna mjesta gdje ljudi ne smiju: Talijanski ukleti otok, Area 51 i trezor Coca-Cole

Neka od najnepristupačnijih mjesta upravo su otoci, izolirani prirodnim barijerama i često čuvari mračnih priča ili smrtonosnih opasnosti. Najveće svjetske sile kriju svoje tajne iza visokih ograda, bodljikave žice i prijetnje smrtonosnom silom. No, nisu sve zabranjene lokacije opasne; neke čuvaju neprocjenjivo blago čovječanstva, od znanja do genetskog koda našeg planeta.
A highly venomous Black-Banded sea krait, Laticauda semifasciata, swims over the rocky reef at remote Pulau Serua in the Banda Sea, Indonesia.
Ilha da Queimada Grande: Otok zmija, Brazil - Nedaleko od obale São Paula nalazi se otok koji s pravom nosi nadimak "Otok zmija". To nije samo metafora; Ilha da Queimada Grande dom je zlatne zmije (Bothrops insularis), jedne od najotrovnijih vrsta na planetu, čiji otrov doslovno otapa ljudsko meso. Procjene govore o jednoj do pet zmija po kvadratnom metru. Zbog ekstremne opasnosti, brazilska je vlada strogo zabranila posjete, a jedini koji smiju kročiti na njegovo tlo su pripadnici brazilske mornarice koji održavaju svjetionik i povremeni znanstveni timovi s posebnim dozvolama. | Foto: Profimedia
1/11
Ilha da Queimada Grande: Otok zmija, Brazil - Nedaleko od obale São Paula nalazi se otok koji s pravom nosi nadimak "Otok zmija". To nije samo metafora; Ilha da Queimada Grande dom je zlatne zmije (Bothrops insularis), jedne od najotrovnijih vrsta na planetu, čiji otrov doslovno otapa ljudsko meso. Procjene govore o jednoj do pet zmija po kvadratnom metru. Zbog ekstremne opasnosti, brazilska je vlada strogo zabranila posjete, a jedini koji smiju kročiti na njegovo tlo su pripadnici brazilske mornarice koji održavaju svjetionik i povremeni znanstveni timovi s posebnim dozvolama. | Foto: Profimedia
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025