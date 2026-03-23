Obavijesti

Viral

Komentari 21
RIJEDAK SLUČAJ

PA KAKO? Doktori mu iz anusa izvadili uteg od dva kilograma

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Youtube/Screenshoot

Uteg, dugačak dvadeset centimetara i težak oko dva kilograma, bio je zaglavljen na prijelazu debelog crijeva u rektum...

Liječnici u Brazilu ostali su zapanjeni kada su primili pacijenta s metalnim utegom od dva kilograma zaglavljenim u rektumu. Pedesetčetverogodišnji muškarac potražio je pomoć tek nakon dva dana neuspješnih pokušaja da samostalno izvadi predmet. Muškarac se javio u bolnicu u Manausu, na sjeverozapadu Brazila, žaleći se na grčeve u trbuhu, mučninu, povraćanje i nemogućnost obavljanja nužde koja je trajala otprilike dva dana. Uteg, dugačak dvadeset centimetara i težak oko dva kilograma, bio je zaglavljen na prijelazu debelog crijeva u rektum, prenosi Daily Star. Dogodilo se to 2022. godine. 

Prema izvješćima, muškarac je prvo sam pokušao ukloniti uteg, no kako mu to nije uspjelo, obratio se hitnoj službi za medicinsku pomoć. Studije pokazuju da pacijenti u ovakvim situacijama u prosjeku čekaju jedan do dva dana prije traženja pomoći, najčešće zbog osjećaja sramote, što se poklapa i s ovim slučajem. Po prijemu u bolnicu, liječnici su obavili fizikalni pregled. Pacijent je bio "klinički stabilan", ali je imao napuhnut trbuh, dok uzrok problema isprva nije bio poznat.

Uslijedio je rektalni pregled, tijekom kojeg, kako se navodi u medicinskom izvješću objavljenom u časopisu Science Direct, "pacijent nije surađivao". Zbog toga su liječnici zatražili rendgensko snimanje abdomena, koje je konačno otkrilo uzrok tegoba - komad opreme za vježbanje dugačak dvadeset centimetara.

Medicinski stručnjaci su ovaj slučaj, kako je objavljeno u International Journal of Surgery Case Reports, okarakterizirali kao incident seksualne prirode.

"Zadržani rektalni predmeti predstavljaju rijetku pritužbu u hitnoj službi, a pogađaju uglavnom muškarce u dobi između 20 i 40 godina, pri čemu je većina predmeta seksualne prirode."

Navedeno je i da pacijenti često nisu skloni otkrivati detalje, no upozorava se kako "ispitivač mora biti svjestan mogućnosti postojanja predmeta neobične prirode". Statistički podaci potvrđuju da je u ovakvim slučajevima omjer muškaraca i žena otprilike 28:1, a iako većinu predmeta čine seksualne igračke, medicinske baze podataka pokazuju rastući trend umetanja predmeta iz kućanstva.

Ručno vađenje utega jedina opcija

Budući da je pacijent bio u stabilnom stanju i bez znakova perforacije crijeva, liječnici su se prvo odlučili za rektalni pristup. Nakon što su sedatirali pedesetčetverogodišnjaka, pokušali su izvaditi uteg kirurškom pincetom. Taj pokušaj nije uspio, pa su morali pribjeći ručnom vađenju. Kirurg je rukom morao ući u rektum pacijenta i izvući predmet. Stručnjaci pojašnjavaju da su predmeti poput utega posebno teški za vađenje jer mogu stvoriti "vakuumski efekt" uza stijenku crijeva.

U neobičnom izvješću o slučaju stoji: "Odlučili su se za ručno vađenje predmeta bez pincete, što je bilo otežano, ali je predmet u potpunosti uklonjen."

Nakon zahvata pacijent je ostao na promatranju te je otpušten iz bolnice četvrtog postoperativnog dana. Slučaj je 2022. postao primjer uspješnog izbjegavanja veće operacije te se danas koristi u kirurškoj obuci kao ilustracija tehnike ručne ekstrakcije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026