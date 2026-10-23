Par iz Hrvatske si online traži kumove za svadbu! Komentari pljušte: 'Sve bez obaveza...'

Par od 36 i 40 godina koji se želi vjenčati kod matičara na Redditu traži kumove, odnosno potpisnike. Gravitiraju području Zagreba, a zamislili su jednostavan dogovor: pronaći drugi par kojem također trebaju svjedoci pa jedni drugima pomoći pri sklapanju braka. Bez velike proslave, organizacijskog stresa i dodatnih obaveza.

„Mi možemo biti vaši kumovi/potpisnici, vi naši, zajedno odradimo ceremoniju, čestitamo si, eventualno popijemo kratku i onda svatko nastavi svojim putem”, napisali su. Objašnjavaju da im velika događanja i okupljanja nisu po guštu. Dan vjenčanja doživljavaju kao nešto intimno i osobno, pa žele pronaći ljude kojima je takav pristup blizak.

„Mi smo par od 36 i 40 godina koji se želi vjenčati kod matičara. I to doslovno samo kod matičara. Bez svadbe, bez velike proslave i bez organiziranja eventa godine”, poručuju. Datum i mjesto mogu dogovoriti zajednički jer su, navode, oboje prilično fleksibilni. Pritom su naglasili da ne traže raspravu o tome kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

„Nama je ovako lijepo, a ako je i vama, možda se baš uspijemo pronaći”, napisali su.

Sudeći prema komentarima, kandidata za ovakav dogovor ima. Javila im se korisnica koja sa svojim budućim suprugom razmišlja slično, a također su iz Zagreba.

„Ja i budući muž razmišljamo isto. Zagreb, možda bi se mogli dogovoriti. Samo potpis i kratki ručak i doviđenja”, napisala je uz emotikone smijeha. U šali je dodala da bi se vjenčali zbog pet slobodnih dana na poslu jer su, praktično, već kao u braku. Ponudili su se i oni koji su svoje vjenčanje već odradili.

„Ja isključivo želim biti kuma na ovakvom vjenčanju. Moj gospodin i ja smo se već izmatičarili, ali ako se nitko zanimljiviji ne javi, mi ćemo”, poručila je jedna korisnica. Drugi su podijelili vlastito iskustvo gotovo identične ceremonije.

„Mi smo napravili istu stvar prije par mjeseci, samo što su nam fotografi bili kumovi. Iz Zg-a smo pa možemo uskočiti”, stoji u jednom komentaru.

Objava je potaknula i priču o sasvim slučajnom kumstvu. Jedan komentator prisjetio se kako je s kolegom radio na osiguranju Guvernerove palače, dok su se na katu održavala vjenčanja. Prišla im je žena i pitala mogu li biti svjedoci.

Foto: Reddit

„Otišli gore, doslovno pet minuta, dali osobne i postali kumovi osobama koje prvi put vidimo. Smijala se matičarka”, napisao je.

Bilo je i onih koji su par branili od osuđivanja, uspoređujući njihovu ideju s mnogo neobičnijim svadbenim scenarijima.

„Ako se ljudi vjenčavaju u Las Vegasu pred lošim imitatorom Elvisa, zakaj i ovak nekaj ne”, upitao je jedan korisnik, a zatim dodao da bi im i sam bio kum, no da „kum i kum” baš i nisu ono što traže. Poželio im je sreću. Jedna je korisnica objavu opisala kao jednu od najboljih stvari koje je pročitala u posljednje vrijeme.

„Čestitam vam od srca i da si što prije nađete kumove”, poručila im je.

Hoće li se netko od zainteresiranih doista s njima naći pred matičarom, iz priloženih komentara još nije poznato. No njihov je oglas već privukao upravo ljude koje su tražili: one kojima su potpis, čestitka i eventualna zdravica sasvim dovoljni za dan vjenčanja.