Par opisuje što se sve odvija u 'naj seks hotelu na svijetu': Od tečaja za oralni užitak do gyma

Kada pomislite na bijeg od svakodnevice s partnerom, vjerojatno zamišljate romantične večere, opuštajuće spa tretmane i mirne večeri. No, što ako postoji mjesto koje sve to podiže na potpuno novu, nesputanu razinu? Koncept "seks hotela" nije nov, ali jedan resort na Jamajci, Hedonism II, redefinirao je granice i s ponosom nosi titulu "najboljeg seks hotela na svijetu". Ovdje gosti ne dolaze samo po odmor...

Prije nego što uronimo u svijet hedonizma, važno je razumjeti zašto je hotelska soba sama po sebi moćan afrodizijak. Psiholozi objašnjavaju da bijeg od poznatog okruženja ima ključnu ulogu u buđenju strasti. Hotelska soba je neutralan teren, zatvoreni prostor rezerviran isključivo za par, daleko od obaveza, djece, neopranog suđa i gomile e-mailova.

Znak "ne uznemiravajte" na vratima postaje simbol slobode. U takvom okruženju, razina kortizola, hormona stresa koji dokazano smanjuje libido, drastično opada. Novost okoline - drugačiji krevet, prostrana tuš kabina ili balkon s pogledom, razbija rutinu i potiče osjećaj "samoproširivanja", što pojačava intimnost i dovodi do većeg seksualnog zadovoljstva. Čista posteljina, za koju ne morate brinuti, i osjećaj luksuza pozivaju na prepuštanje, a sloboda da budete glasniji bez straha od susjeda ili ukućana dodatno pojačava uzbuđenje.

Dok većina romantičnih hotela nudi mir i diskreciju, Hedonism II u Negrilu na Jamajci, otvoren još 1981. godine, nudi nešto sasvim drugo: potpunu slobodu. Ovaj "adults-only" resort temelji se na "clothing-optional" iskustvu, što znači da gosti mogu biti potpuno goli gotovo svugdje - pored šest bazena, u jacuzziju ili na posebno odvojenoj plaži, navodi Lad Bible.

No, ponuda ide mnogo dalje od nudizma. Ovdje se nalaze i tematske igraonice poput "dungeona" za ljubitelje BDSM-a, a edukativni program je ono što ga zaista izdvaja.

Resort je postao poznat po radionicama koje pomiču granice. Par April i Scott Shirley, koji u Alabami vode teretanu s erotskom tematikom nazvanu "Naughty Gym", od 2023. godine u Hedonismu II organiziraju tjedne događaje koji spajaju fitness i seksualnost.

"Dovodimo edukatore iz cijelog svijeta koji govore o različitim seksualnim temama i problemima u vezama. Neke su teme 'vanilla', poput komunikacije ili nošenja s ljubomorom, dok su druge eksplicitne, poput demonstracija kako pružiti dobar oralni seks", objašnjava Scott.

Te se radionice održavaju u zgradi nazvanoj "Kama Sutra Palace", opremljenoj madracima gdje stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom demonstriraju tehnike na modelima. "Pokazuju vam kako razmišljati izvan okvira", dodaje April. Zabava se nastavlja uz popodnevne i noćne zabave pored bazena koje traju do ranih jutarnjih sati.

Iako sve ovo zvuči intenzivno, kreatori koncepta naglašavaju da je iskustvo u potpunosti prilagodljivo. "Može biti blago ili divlje, ovisno o vašim željama", kaže Scott. Postoje mirniji i privatniji dijelovi resorta za one koji se ne žele uključiti u grupne zabave, omogućujući parovima da uživaju u intimnosti pod vlastitim uvjetima.

Ono što privlači goste iz cijelog svijeta jest osjećaj prihvaćanja i slobode. "Ovo mjesto privlači ljude koji traže oslobođenje od svakodnevnog života u kojem skrivaju tko su zapravo. Ovdje mogu doći i voditi potpuno otvorene razgovore", ističe April. Prema njezinim riječima, unutar deset minuta od upoznavanja nekoga, započet ćete razgovor kakav ne možete voditi nigdje drugdje u životu.

Dok je Hedonism II ekstreman primjer hotela usmjerenog na seksualno oslobođenje, diljem svijeta postoje i drugačiji koncepti. "Love Hotel" u Švedskoj nudi tematske sobe poput "Kama Sutre" s hramom za eksperimentiranje ili sobe "Tao" sa seksualnom ljuljačkom. S druge strane, hoteli poput "Baros Maldives" nude ultimativni luksuz i romantiku za medeni mjesec.