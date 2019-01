Par opsjednut lutkama: Imamo ih 30, to su naša gumena djeca

Madeline and Malachi Dressel (35) iz Južne Karoline šokirali su brojne korisnike Instagrama kada su počeli objavljivati fotografije svoje "plastične djece". Par ima kolekciju od 30 lutaka koje posebno odijevaju i onda s njima rade obiteljske fotografije.

Njihov Instagram profil @all.my.plastic.children prepun je fotografija lutaka koje poziraju u različitim obiteljskim situacijama - od slavljenja rođendana uz tortu na tanjuru pa sve do stajanja ispred božićnog drvca.,

Sedam lutaka ima čak i imena - Syroco, Polly-Marie, Baker, Sara-Ann, Stella-Irene, Sandy i Thomas.

- Ja i suprug smo došli na ideju kako bi bilo super da lutke stavimo u životne situacije. U početku smo to radili oz fore, a onda je postalo ozbiljnije. Puno ljudi objavljuje fotografije svoje obitelji pa smo to i mi odlučili napraviti. Radimo to i kako bi odgovorili na vječno pitanje "a kad ćete vi imati djecu?", kaže Madeline.

Ona i njen suprug u braku su četiri godine, a skupljanje starih stvari velika im je strast. To se pogotovo odnosi na lutke. Često provode dane restaurirajući ih , a dosad su na njih potrošili blizu 20.000 kuna, piše The Sun.

- Zajedničke fotografije s lutkama šaljemo i našoj obitelji i prijateljima. Nekad završe i na internetu pa se moram nositi s komentarima ljudi da su nam fotke "jezive" te da od njih "imaju noćne more". Govore nam i da bi morali imati svoju djecu. Takve komentare za mog muža, recimo, nikad ne pišu. To je zanimljivo, kaže Madeleine.