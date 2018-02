Platili im noćenja u hotelima, a oni su se morali samo seksati

Posjećivali su luksuzne hotele i u njima vodili ljubav, a za sve to još su im i platili. Takvim zgoditkom mogu se pohvaliti Jessica D'Argenst (23) i njezin dečko Justin Engelke (26) iz Australije. Odabrali su ih na natječaju erotskog bloga Places of Intimacy.

Dva tjedna proveli su u hotelima u Sydneyju, Melbourneu, Byron Bayju, Tasmaniji i Zapadnoj Australiji, a zadatak im je bio napisati recenziju hotela tj. opisati kako im se bilo seksati u svakome od njih.

- Najdraži dio naše sobe bio je vanjski tuš i stolica za ljuljanje. Bila je savršena mamila nas je. Podigao sam Jess, položio je na stolicu i masirao. Svoje pokrete prilagodio sam njihanju stolice, dio je Justinove recenzije jednog od hotela.

Njegova Jessica prisjetila se jedne druge situacije:

- Prije nego sam stigla do kreveta, uhvatio me. To je bilo jako uzbudljivo. Prislonio me uza zid, slavili smo pronalazak sebe na ovom mjestu. Naša soba bila je raj, istinski smo uživali.

Par koji je skupa već šest godina odabran je na natječaju u kojem im je konkuriralo još desetak parova iz cijeloga svijeta. Put je platila kompanija za proizvodnju kondoma Skyn koja stoji iza ranije spomenutog bloga i želi napraviti vlastitu turističku brošuru, piše Daily Mail.

Cilj njihovih vodiča je informirati parove o najboljim hotelima i mjestima u njima za seks.

- Da budem jasan, nismo pisali samo o seksu već smo i recenzirali hotele u kojima smo odsjedali, našalio se Justin.