Pogledajte novi Trumpov gaf: Pogubio se u Japanu, kršio je protokol: 'Za starački dom je'

Snimka američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegovog službenog posjeta Japanu izazvala je burne reakcije na internetu. Video, koji prikazuje Trumpa kako djeluje zbunjeno, salutira u neprimjerenom trenutku i zahtijeva usmjeravanje od strane japanske premijerke Sanae Takaichi, brzo je postao viralan na Redditu, gdje su korisnici izrazili zabrinutost i ismijali predsjednikovo ponašanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci, koja je objavljena na subredditu r/CringeTikToks, vidi se kako predsjednik Trump hoda uz premijerku Takaichi tijekom službene ceremonije. U jednom trenutku, Trump se zaustavlja, okreće i salutira u smjeru kamere, iako za to nije bilo protokolarne potrebe. Premijerka ga nakon toga nježno dotiče po leđima i rukom usmjerava u pravom smjeru, dok Trump djeluje dezorijentirano.

Ovaj događaj se zbio tijekom trodnevnog posjeta Japanu, gdje se Trump sastao s novom premijerkom i carem Naruhitom. Incident je samo jedan u nizu nedavnih događaja koji su potaknuli rasprave o Trumpovom zdravstvenom stanju, uključujući i nedavnu izjavu u kojoj se pohvalio "savršenim rezultatom" na testu za demenciju, pogrešno ga nazivajući "IQ testom".

Reakcije na Redditu bile su brze i uglavnom kritične. Objava je prikupila više od 11 tisuća glasova i preko 1400 komentara, u kojima korisnici nisu štedjeli riječi. "Netko ga odvedite u starački dom da može jesti svoju kašu od jabuka i ostaviti ostatak svijeta na miru", jedan je od najpopularnijih komentara. Drugi su izrazili ozbiljnu zabrinutost: "Sveti Bože, izgleda kao da nema pojma gdje je! Ovaj čovjek ima kontrolu nad našim nuklearnim oružjem."

Mnogi su povukli paralele s kritikama koje su bile upućene njegovom prethodniku, Joeu Bidenu. "Da je ovo bio Biden, snimka bi se na Fox Newsu vrtjela bez prestanka sljedeća tri tjedna", primijetio je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "On je sve ono za što su se kleli da je Biden, samo 10 puta gore." Komentari poput "apsolutna sramota za naciju" i "simbol američkog propadanja" saželi su osjećaj mnogih korisnika koji su scenu smatrali ponižavajućom za Sjedinjene Države na međunarodnoj pozornici.

Ovo nije prvi put da je Trumpovo salutiranje izazvalo kontroverze. Tijekom svog prvog mandata, bio je kritiziran zbog salutiranja sjevernokorejskom generalu i saudijskim vojnim časnicima, što se smatra kršenjem protokola za civilnog predsjednika. Čini se da je ovaj najnoviji incident u Japanu samo dolio ulje na vatru u raspravama o njegovoj sposobnosti da obavlja predsjedničku dužnost.