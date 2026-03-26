Pogledajte police doma: Za ovu oštećenu knjigu Harryja Pottera daju i do 5000 €! I to nije sve

Muškarac koji je kao dijete na dar dobio rijetko prvo izdanje knjige o Harryju Potteru, sada bi se mogao obogatiti nakon što je odlučio staviti knjigu na prodaju. Naveed Younas, danas 37-godišnjak, dobio je knjigu kao poklon, no meko ukoričeni primjerak godinama je skupljao prašinu na polici. Ono što ga čini posebnim su brojne tiskarske pogreške, koje značajno povećavaju njegovu rijetkost i vrijednost. Prema procjenama stručnjaka, knjiga bi na aukciji mogla postići cijenu od nekoliko tisuća eura, prenosi The Mirror.

Vlasnik ističe kako je knjiga pročitana više puta te da je godinama bila zapostavljena.

​- Jako mi se svidjela, čitao sam je prilično često i nastavio čitati i ostale knjige o Harryju Potteru. Već nekoliko godina stoji na mojoj polici i pomislio sam da je ovo dobar trenutak da je proslijedim nekome tko će je cijeniti - rekao je Naveed.

Prvo izdanje knjige "Harry Potter i kamen mudraca" tiskala je izdavačka kuća Bloomsbury u lipnju 1997. godine, a tiskano je samo 5.150 primjeraka u mekom uvezu. Stručnjak Robert French napominje kako stanje knjige svjedoči o njezinoj popularnosti.

​- Ovaj pohabani primjerak očito je bio jako voljen i čitan više puta - upravo ono za što je i tiskan - izjavio je French.

Pogreške koje vrijede bogatstvo

Vrijednost ovog izdanja leži u specifičnim anomalijama koje ga identificiraju kao dio prve serije tiskanja. Na primjer, na stranici 53, na popisu školske opreme koju Harry dobiva iz Hogwartsa, stavka "1 wand" (jedan čarobni štapić) navedena je dva puta, na početku i na kraju popisa.

Na stražnjoj korici nedostaje slovo "o" u riječi "Philosopher's", a naziv škole naveden je kao "Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft", što je kasnije ispravljeno u "Witchcraft and Wizardry". Kako navodi Mirror, najlakši način da prepoznate da nemate prvo izdanje jest ako na dnu prednje korice stoji natpis "a Triple Smarties Gold Award Winner".

Aukciju će održati kuća Richard Winterton Auctioneers u Lichfieldu 13. travnja, a procjenjuje se da bi knjiga mogla dosegnuti cijenu između 3.500 i 4.700 eura.

Potraga za blagom na vlastitim policama

Tržište za rijetka izdanja Harryja Pottera, poznato kao "Potteriana", i dalje je iznimno snažno. Vijesti o visokim cijenama potiču mnoge u Velikoj Britaniji da pretražuju svoje tavane i police u potrazi za zaboravljenim primjercima. Primjerice, sličan pohabani primjerak iz knjižnice, kupljen za samo 30 penija, prodan je 2023. godine za više od 12.000 eura.

Rekorde i dalje drže tvrdo ukoričena prva izdanja, kojih je tiskano samo petsto. Jedan takav primjerak u savršenom stanju prodan je 2021. godine za nevjerojatnih 435.000 eura.