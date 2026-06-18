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Poklonite Maloj ono što najviše priželjkuje - dom pun ljubavi!

Piše 24sata,
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Poklonite Maloj ono što najviše priželjkuje - dom pun ljubavi!
Foto: Azil Dumovec

Mala, osmogodišnja stafordica, za rođendan sanja samo jedno: topli dom i čovjeka za cijeli život. Vesela je, odana i nježna, a najviše od svega želim imati svog čovjeka kojem će biti najbolji prijatelj

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Bok, ljudi! Ja sam Mala, križanka stafordskog terijera, i 5. srpnja slavim svoj osmi rođendan. Kažu da su godine samo broj, a ja vjerujem da još uvijek imam puno ljubavi, veselja i maženja za podijeliti s nekim tko će mi pružiti priliku.

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Vesela sam, odana i nježna, a najviše od svega želim imati svog čovjeka kojem ću biti najbolji prijatelj. Godine su me naučile strpljenju, a život koliko vrijedi siguran i topao dom. Zato se nadam da će mi baš ovaj rođendan donijeti najljepši mogući poklon – obitelj koja će me voljeti i kojoj ću pripadati.

Foto: Azil Dumovec

Ako mislite da bismo mogli zajedno pisati novu, sretniju priču, javite se. Čekam vas raširenog srca.

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr

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