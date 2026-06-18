Poklonite Maloj ono što najviše priželjkuje - dom pun ljubavi!

Bok, ljudi! Ja sam Mala, križanka stafordskog terijera, i 5. srpnja slavim svoj osmi rođendan. Kažu da su godine samo broj, a ja vjerujem da još uvijek imam puno ljubavi, veselja i maženja za podijeliti s nekim tko će mi pružiti priliku.

Vesela sam, odana i nježna, a najviše od svega želim imati svog čovjeka kojem ću biti najbolji prijatelj. Godine su me naučile strpljenju, a život koliko vrijedi siguran i topao dom. Zato se nadam da će mi baš ovaj rođendan donijeti najljepši mogući poklon – obitelj koja će me voljeti i kojoj ću pripadati.

Foto: Azil Dumovec

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