Policajac sa šibenskog područja očarao Hrvatice na društvenim mrežama: 'Red je ručnu dignuti'

Na Facebook stranici Policije Hrvatske prošlog je tjedna objavljena fotografija policajca uz službeni automobil, uz poruku upozorenja građanima na oprez u prometu zbog moguće poledice. Iako je objava imala informativnu svrhu, brzo je postala hit iz sasvim drugog razloga. Pažnju korisnika privukao je sam policajac.

Prema registracijskim oznakama vozila može se zaključiti da je riječ o Šibensko-kninskoj županiji, a mnogi nagađaju da je fotografija snimljena na području Knina ili Drniša, piše Sibenik.in, u vrijeme kada je zimsko nevrijeme zahvatilo veći dio županije.

Objava je u kratkom roku prikupila više od sedam tisuća lajkova, a komentari su se ubrzo udaljili od teme prometa i poledice. Mnogi su primijetili da nije samo led „zaledio“ društvene mreže, već i policajac s fotografije.

Neki su se našalili na vlastiti račun i prometne propise, pa su pisali: "Gdje ovaj gospodin zaustavlja? Da projurim na biciklinu?" ili "Točno bi mogla izazvati lančani sudar naiđem li na ovog službenika...".

Bilo je i komentara s dozom ironije, poput: "Joooj, jedan od tisuću, mene vazda neki čvaljo zaustavi koji ne zna je l’ došo ili pošo", ali i onih koji su pozivali na smirenost: "Toliko neobuzdanih dama na jednom mjestu. Žene drage, ne bojte se, ima još muškaraca na ovoj planeti, nije potrebno izazivati prometne".

Neki su komentari išli i korak dalje u šali, pa su pisali: „Di se nalazi gospon policajac, pitam za prijateljicu?“ ili „Ništa, red je ručnu dignit“. Pojavili su se i opasci poput: „Bogami slabo obučen na ovoj hladnoći…“ te „Tu bi se, mislim, dosta nas posajknulo“.

Među reakcijama su se našle i poruke: "I ja bi ovakvu poledicu", "Ako će ovaj policajac doći pomoći da stignem na posao, da mu pošaljem adresu" te "Ništa, ja sam ujutru u 3 i 30 na biciklu, jurim sto na sat ako će bit ovaj policajac".

Komentari su izazvali pažnju korisnica, a kako je jedna komentatorica duhovito napisala: "Idem napraviti kokice, komentari su top".