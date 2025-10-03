Obavijesti

Policija zaustavila auto, ali vozača nema! Nisu pisali kaznu: 'Nemamo rubriku za robota'

Foto: San Bruno Police Department

Iz policije su poručili da su o ovom propustu obavijestili tvrtku Waymo te se nadaju da će 'reprogramiranje sustava spriječiti buduće ilegalne manevre'

Ako automobil bez vozača napravi ilegalno polukružno okretanje, ali nitko nije za volanom, dobiva li i dalje kaznu? S ovim se egzistencijalnim pitanjem prošlog tjedna suočila policijska uprava u Kaliforniji, kako prenosi The Guardian.

Tijekom operacije usmjerene na suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola, policajci u gradu San Bruno zaustavili su automobil u kojem nije bilo nikoga za upravljačem. Autonomno vozilo, prepoznatljivi bijeli Waymo, napravilo je nedopušteno polukružno okretanje na semaforu. U objavi koju je policijska uprava San Bruna podijelila u subotu, vidi se službenik kako zbunjeno zaviruje u unutrašnjost vozila nakon što ga je zaustavio.

"Budući da nije bilo ljudskog vozača, kazna nije mogla biti izdana (naši blokovi za kazne nemaju rubriku za 'robota')", stoji u objavi.

Iz policije su poručili da su o ovom propustu obavijestili tvrtku Waymo te se nadaju da će "reprogramiranje sustava spriječiti buduće ilegalne manevre".

U službenoj izjavi, iz tvrtke Waymo poručili su kako je njihov sustav za autonomnu vožnju, poznat kao Waymo Driver, "dizajniran da poštuje prometna pravila".

"Istražujemo ovu situaciju i posvećeni smo poboljšanju sigurnosti na cestama kroz kontinuirano učenje i stjecanje iskustva", navodi se u izjavi poslanoj The Guardianu.

Ovaj incident događa se u vrijeme kada se Kalifornija priprema za novu eru regulacije. Prošle godine, guverner Gavin Newsom potpisao je zakon koji će policijskim službenicima omogućiti izdavanje "obavijesti o neusklađenosti" ako automobil bez vozača prekrši prometne propise. Taj zakon stupa na snagu u srpnju 2026. godine, a također obvezuje tvrtke da uspostave hitnu telefonsku liniju za hitne službe.

Prijedlog zakona inicirao je zastupnik Phil Ting iz San Francisca, potaknut nizom incidenata u gradu, uključujući blokiranje prometa od strane autonomnih vozila, slučajeve gdje je vozilo vuklo pješaka, ometalo vatrogasna vozila pa čak i ulazilo na aktivna mjesta zločina. S novim zakonom, hitne službe moći će narediti tvrtki da u roku od dvije minute preusmjeri svoja vozila izvan određenog područja.

Waymo, koji je započeo kao projekt unutar Googleovog istraživačkog laboratorija X 2009. godine, oslanja se na sustav vanjskih kamera i senzora za navigaciju. Tvrtka se i ranije suočavala s problemima, uključujući povlačenje više od 1.200 vozila ranije ove godine zbog softverske greške koja je uzrokovala sudare s lancima, rampama i drugim nepomičnim preprekama na cesti. Uz to, Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) pokrenula je istragu protiv tvrtke prošle godine nakon 22 prijave o nepredvidivom ponašanju Waymo vozila ili potencijalnom kršenju prometnih zakona.

Iako je incident u San Brunu završio bez kazne i poslužio kao simpatična anegdota, on jasno ističe sve veći jaz između brzog napretka tehnologije i sporosti zakonodavnog sustava da ga prati

