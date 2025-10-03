Policija zaustavila auto, ali vozača nema! Nisu pisali kaznu: 'Nemamo rubriku za robota'

Ako automobil bez vozača napravi ilegalno polukružno okretanje, ali nitko nije za volanom, dobiva li i dalje kaznu? S ovim se egzistencijalnim pitanjem prošlog tjedna suočila policijska uprava u Kaliforniji, kako prenosi The Guardian.

Tijekom operacije usmjerene na suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola, policajci u gradu San Bruno zaustavili su automobil u kojem nije bilo nikoga za upravljačem. Autonomno vozilo, prepoznatljivi bijeli Waymo, napravilo je nedopušteno polukružno okretanje na semaforu. U objavi koju je policijska uprava San Bruna podijelila u subotu, vidi se službenik kako zbunjeno zaviruje u unutrašnjost vozila nakon što ga je zaustavio.

"Budući da nije bilo ljudskog vozača, kazna nije mogla biti izdana (naši blokovi za kazne nemaju rubriku za 'robota')", stoji u objavi.

Iz policije su poručili da su o ovom propustu obavijestili tvrtku Waymo te se nadaju da će "reprogramiranje sustava spriječiti buduće ilegalne manevre".

U službenoj izjavi, iz tvrtke Waymo poručili su kako je njihov sustav za autonomnu vožnju, poznat kao Waymo Driver, "dizajniran da poštuje prometna pravila".

"Istražujemo ovu situaciju i posvećeni smo poboljšanju sigurnosti na cestama kroz kontinuirano učenje i stjecanje iskustva", navodi se u izjavi poslanoj The Guardianu.

Ovaj incident događa se u vrijeme kada se Kalifornija priprema za novu eru regulacije. Prošle godine, guverner Gavin Newsom potpisao je zakon koji će policijskim službenicima omogućiti izdavanje "obavijesti o neusklađenosti" ako automobil bez vozača prekrši prometne propise. Taj zakon stupa na snagu u srpnju 2026. godine, a također obvezuje tvrtke da uspostave hitnu telefonsku liniju za hitne službe.

Prijedlog zakona inicirao je zastupnik Phil Ting iz San Francisca, potaknut nizom incidenata u gradu, uključujući blokiranje prometa od strane autonomnih vozila, slučajeve gdje je vozilo vuklo pješaka, ometalo vatrogasna vozila pa čak i ulazilo na aktivna mjesta zločina. S novim zakonom, hitne službe moći će narediti tvrtki da u roku od dvije minute preusmjeri svoja vozila izvan određenog područja.

Waymo, koji je započeo kao projekt unutar Googleovog istraživačkog laboratorija X 2009. godine, oslanja se na sustav vanjskih kamera i senzora za navigaciju. Tvrtka se i ranije suočavala s problemima, uključujući povlačenje više od 1.200 vozila ranije ove godine zbog softverske greške koja je uzrokovala sudare s lancima, rampama i drugim nepomičnim preprekama na cesti. Uz to, Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) pokrenula je istragu protiv tvrtke prošle godine nakon 22 prijave o nepredvidivom ponašanju Waymo vozila ili potencijalnom kršenju prometnih zakona.

Iako je incident u San Brunu završio bez kazne i poslužio kao simpatična anegdota, on jasno ističe sve veći jaz između brzog napretka tehnologije i sporosti zakonodavnog sustava da ga prati