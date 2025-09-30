Hrvatska influencerica čeka 6. dijete s trećim mužem. Šokirala objavom: 'Bila sam s bivšim...'

Hrvatska influencerica Kristina Kovačević Hitrec, većini poznata po Facebook profilu Mamin blog, otkrila je da očekuje šesto dijete sa suprugom Tihomirom Hitrecom, s kojim već ima sina. S obzirom da je Kristina dobila djecu s tri različita muškarca, mnogi su se zanimali kako se snalazi u takvim odnosima, a nedavnom objavom sve je objasnila...

Otkrila je kako je sa suprugom izašla na piće s bivšim mužem, a posjetili su i njegovu bivšu djevojku. Dok su jedni njezin potez pohvalili, drugi su se zgrozili.

- Je li normalnije vući se po sudovima, prepucavati se preko djece i voditi ratove ega i ponosa, dok u svemu tome najviše pate upravo djeca? Ili je normalnije biti odrasla osoba koja shvaća da razvod braka ne znači i početak rata, nego da se može imati normalan i zdrav odnos s bivšim partnerom, u konačnici ocem ili majkom vlastite djece? Iskreno, uvijek sam mislila da muškarci teže vode te ego ratove nakon rastave, ali čitajući komentare ispod objave shvatila sam da često baš žene ne žele pustiti i stvoriti mir - (čast izuzecima). A zar nije naša dužnost kao roditelja djecu učiti pravim vrijednostima, pokazati im da je moguće razići se u miru i bez mržnje? - napisala je pa dodala:

- Što se tiče bivše djevojke mog bivšeg muža, ta žena je jedno vrijeme svog života provela i s mojom djecom, dok su vikendima bila kod oca. Brinula je za njih zajedno s njim i bila im je podrška. Umjesto da u njoj tražim krivca, ja sam joj zahvalna što je bila divna prema mojoj djeci i voljela ih kao da su njezina. Zašto ne bih s njom danas mogla biti u dobrim odnosima, bez obzira na to što je njihova veza pukla? Tužno je vidjeti da ljudi često radije kompliciraju i produbljuju nedaće, umjesto da iz njih izvuku nešto dobro. A istina je jednostavna, rastava ne znači rat, već priliku da djeci pokažemo kako i nakon prekida ljubavne veze može ostati poštovanje, briga i ljudskost - poručila je.

Zatim je spomenula i bivšu svekrvu.

- Eh, da, skoro sam zaboravila spomenuti i svoju bivšu svekrvu, ženu koju s ponosom mogu nazvati jednom od najdivnijih baka na svijetu. Predivna je majka svome sinu (iako je mogla biti malo stroža majka, ali dobro, to je već njihova priča). Ona je za mene primjer topline, dobrote i iskrene ljubavi. Zamišljati dan kad je više ne bude s nama za mene je užasan strah, jer znam koliko mjesto zauzima u našim životima. Takve osobe ostavljaju neizbrisiv trag i ne mogu se nikada zaboraviti - dodala je pa se osvrnula i na sadašnju svekrvu.

- Hvala ti, bivša svekrvo, što si najdivnija baka svojim unukama i obožavam te jako stisnuti u zagrljaj kad se vidimo. I hvala mojoj sadašnjoj svekrvi što je isto tako divna svekrva i divna baka, iako se na početku nije činilo da će to sve tako biti. No, sa mnom ne može drugačije: ili će sve biti super ili nikako. Ili zdrav odnos ili nikakav kontakt niti odnos - zaključila je.