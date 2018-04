Pravila se da nije trudna, pa se sama porodila u hotelskoj sobi

Trudna Amerikanka, koja je poricala vlastitu trudnoću više nije mogla negirati da je trudna kada su krenuli trudovi - na kraju se porodila sama u hotelskoj sobi u Istanbulu, javlja Daily Mail.

Prije sedam tjedana Tia Freeman iz Nashvillea rodila je zdravog dječaka. No priča o njezinom porodu je daleko od uobičajene.

Ova 22-godišnjakinja je jako kasno otkrila da je trudna, a povrh toga jednostavno je odbijala prihvatiti činjenicu da će roditi dijete sve dok je nisu uhvatili trudovi.

Legla u kadu i rodila

Otišla je u hotelsku sobu, legla u kadu i rodila. Nakon toga je zaspala. Vijest o porodu našla se na naslovnicama turskih medija, a priča je nakon objave na Twitteru postala viralna u Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. Mlada mama i dalje ne razumije zašto je to postalo tako velika stvar.

- I dalje ne razumijem što je toliko šokantno u priči o mojem porodu. Lol, možda mi je sjedne jednog dana - iskomentirala je, na način da svima odmah postane jasno što je šokantno u cijeloj priči.

Naime, kad je shvatila da je trudna, Tia je već bila u trećem tromjesečju. Tvrdi da je u vrijeme začeća uzimala kontracepciju, ali kaže da kod te vrste pilula izostanak menstruacije nije neuobičajen.

- Izostanak mjesečnice nisam shvatila kao znak da sam možda trudna - kazala je, dodavši da baš i nije dobila na težini.

Kada je konačno saznala da je trudna, sljedećih mjesec dana provela je u poricanju te činjenice.

- Jednostavno nisam mogla prihvatiti da nosim dijete - objašnjava Tia, koja je zbog posla u to vrijeme bila daleko od kuće. Odlučila je da nikome neće reći za trudnoću.

'...možda prođe samo od sebe'

- Glupača, mislila sam, možda jednostavno prođe samo od sebe - navela je.

Pred sam kraj trudnoće, Tia je imala u planu putovanje u Njemačku. Nije htjela da joj propadne novac za avionsku kartu, pa se ukrcala na avion taman uoči termina i krenula na odmor.

- Sve je bilo u redu, ništa posebno, ali to je bio let od 14 sati i dobili smo ručak, no u svemu je bilo meso, a kako sam ja vegetarijanka, pomislila sam, ne mogu to jesti - prisjeća se Tia.

Ipak, 14 sati mi je bilo predugo za čekati pa sam odlučila pojesti lososa, nadajući se da mi neće biti zlo. E sad, ne znam je li to zbog lososa, leta, ili je jednostavno došlo vrijeme, no tada sam počela osjećati grčeve. Pretpostavila je da se otrovala hranom i odlučila da će prespavati zadnjih nekoliko sati leta.

Sletjeli su u Tursku gdje je trebala presjesti na drugi avion, ali grčevi su bili sve jači i jači. Razmišljala je samo kako da što prije dođe do hotelske sobe, no procedura na carini se otegla, a Tia se osjećala sve lošije.

Kad joj je postalo loše, odlučila je izguglati

- Držala sam se za ogradu i pokušavala pregurati preko reda. Mislila sam da ću se onesvijestiti. Znojila sam se. Išlo mi je na povraćanje. I onda, u nekom trenutku, palo mi je na pamet, čekaj malo glupačo, pa ti rađaš?!?'

Nakon što joj je ta misao pala na pamet, odlučila je izguglati. Ipak, i dalje nije bila sigurna je li riječ o pravim ili lažnim trudovima. Teškom mukom, Tia se jedva odvukla do hotelske sobe.

- Kako god bilo, nema šanse da se rodim na ovom aerodromu, počela sam se suzdržavati, jer nema šanse da se ovdje porodim, prisjeća se Tia.

- Uspjela sam se dovući do hotela i do tada sam već bila sigurna da porađam. Nema šanse da se ne porađam jer sam u tom trenutku već jedva stajala na nogama - ispričala je.

- I tako, nalazim se u stranoj zemlju kojoj nitko ne govori engleski, ne znam koji broj treba nazvati za hitnu pomoć, nemam pojma što da radim. I onda sam, kao pravi milenijalac, pogledala na YouTube kako se to radi. Ako mi nitko drugi ne čuva leđa, tu je internet. I tako sam u hotelskoj sobi, sama proučavala kako da se porodim - rekla je za Daily Mail.

Napunila je kadu s vodom, zgrabila ručnik, kojeg može zagristi kada krene nalet boli, i uzela drugi ručnik u koji će umotati bebu. 'Čudno je kako čovjek postane fokusiran pod naletom adrenalina. Jer ja ni u jednom trenutku nisam počela paničariti. Kao, jednostavno napraviš ono što moraš - objašnjava.

'... bebe plutaju'

Pratila je upute koje je pronašla na internetu, prema kojima je trebala početi stiskati kada razmak između trudova bude dvije minute. Kada je ušla u kadu, trudovi su se ponavljali svake minute, što je značilo da beba samo što nije došla na svijet.

- U životu nisam osjetila takvu bol. Osjećala sam se kao da ću se raspoloviti. Gdje je epiduralna???? - smije se Tia.

- Srećom, sve se događalo prilično brzo. Morala sam stiskati svega pet-šest minuta prije nego što je beba izašla - rekla je.

- I još ću vam nešto reći - bebe plutaju. Taj malac je samo napravio blop i isplivao ravno na površinu vode.

Posteljica je izašla, a Tia je nožem odrezala od pupčane vrpce.

- Trebalo je izmjeriti oko pet centimetara od trbuha i zavezati jedan kraj i onda zavezati drugi čvor dva centimetra od prvog čvora. Zatim treba prerezati vrpcu između čvorova - objašnjava.

- Cijelo to vrijeme uopće nisam bila nervozna, no to s vrpcom me izbezumilo.. Što ako ozlijedim ovog malog? Tako sam pikala vrpcu s nožem da provjerim hoće li reagirati. Na sreću, nije (a i na internetu je pisalo da neće) pa sam zarezala ravno u to. Išlo je teže nego što izgleda - priča. S vezicama za cipele, koje je prije toga sterilizirala u kipućoj vodi, zavezala je kraj pupčane vrpce.

Iako je već bila potpuno iscrpljena, počela je čistiti kupaonicu 'jer je izgledala kao scena iz horor filma.' Sve je izribala, nahranila bebu i zaspala.

No priči tu nije kraj. Sljedećeg jutra krenula je na aerodrom da se ukrca na sljedeći let. Iako je znala da od puta u Njemačku neće biti ništa, Tia je trebala napustiti zemlju sa svojom novom bebom, no nije imala pojma kakva je procedura očekuje.

'Mislili su da švercam ukradeno dijete'

- Kada sam stigla na aerodrom, djelatnici zračne luke bili su izvan sebe - vidjelo se da je moja beba tek rođena. Nisam imala nikakve odjeće za bebu, nego sam mu prekrojila svoju najdražu plavu bluzu. U svakom slučaju, na aerodromu su mislili da sam krijumčar koji pokušava prošvercati ukradeno dijete, prisjeća se.

Tiu su pregledali liječnik i medicinske sestre koji su ustanovili da je doista upravo rodila. Nakon toga je morala objasniti situaciju na carini, policiji i upraviteljima zračne luke. Tia je nakon toga otišla u američki konzulat koji je izdao rodni list i putovnicu za njenog sinčića.

Tia je u Turskoj ostala još dva tjedna da se oporavi od porođaja. Turkish Airways je platio smještaj. Aviokompanija je pokrila troškove, a Tia i njezin prijatelj, s kojim se trebala naći u Njemačkoj, dobili su let kući prvim razredom.

- E da, i nitko nije znao da sm rodila još danima poslije (čak ni moja mama) pa sam svima proslijedila vijest iz novina, zaključila je.