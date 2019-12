Prerušio se u svoju mamu da napokon položi vozački ispit

Frustriran njenim stalnim padovima, Heitor Schiave (43), odlučio se prerušiti u svoju 60-godišnju majku i položiti vozački test umjesto nje.

Brazilski automehaničar jako se potrudio da bi izgledao poput svoje majke. Stavio je periku, lakirao nokte, nanio šminku i odjenuo maminu odjeću. Dao je sve, rekla je kasnije instruktorica koja je bila prisutna na ispitu, da bude što feminiziraniji, no odao ga je dubok glas i velike, muške ruke.

- Na prvu mi ništa nije bilo sumnjivo. Nisam bila fokusirana jer mi je to već bio šest ispit tog dana. No, kada smo sjeli u automobil, vrlo mi je brzo postalo jasno da je to muškarac koji se prerušio u ženu, izjavila je instruktorica Aline Mendonça, piše Mirror.

Ona je nazvala policiju te je Heitor Schiave uhićen pod sumnjom za prijevaru i korištenje lažnog identiteta.

Iako su pred njim legalni problemi, javnost mu je jako naklonjena, a Brazilci ga na društvenim mrežama nazivaju herojem.