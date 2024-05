Preveli smo jezik vašeg psa: Što govori naginjući glavu ulijevo, a što mašući repom udesno!?

Znanstvenici već dugo znaju da su lijeva i desna strana ljudskog mozga na različite načine uključene u podražaje koji izazivaju pozitivne ili negativne emocije. Jednako tako zna se da je lijeva strana mozga odgovoran za kretnje lijevom rukom, i obrnuto. No, odnedavno znanstvenici znaju da na isti način funkcionira i- pseći mozak!

Profesor Georgio Vallortigara, neuroznanstvenik s talijanskog Sveučilišta u Trentu, opisao je eksperiment koji je omogućio da se 'prevedu' mnogi pokreti i kretnje pasa:

VIDEO: SNIMKA REAKCIJA PASA TOKOM EKSPERIMENTA



"Psima smo pokazivali snimke pasa u različitim kretnjama i pozicijama. Pokazivali smo im i posve detaljne snimke u najvišoj rezoluciji, ali i one koje pokazuju samo siluete pasa, kako bismo isključili bilo kakva ograničenja vezana uz specifičnosti psećeg vida i doživljaja slike na ekranu. No, u mnogim eksperimentima nismo imali dvojbi oko zaključaka. Kad su psi ugledali snimku posve smirenog, gotovo bezizražajnog psa kako pomiče rep koji je položio na desnu stranu svog tijela, ostali su posve opušteni. No, kad bi pas mahao repom nagnutim na lijevu stranu tijela, otkucaji srca drugog psa koji bi ga promatrao su se ubrzali, a pas bi se vidno zabrinuo, pa i uznemirio.

- Ne možemo reći da pas namjerno maše repom nagnutim ulijevo kako bi upozorio ili uznemirio drugog psa, ali nedvojbeno prepoznaju pokrete zbog kojih se trebaju ili ne trebaju zabrinuti- pojašnjava profesor Vallortigara.

- Vrlo je vjerojatno da su psi naprosto naučili kako mahanje repom u lijevom smjeru predstavlja neprijateljsko ponašanje, a u desnom prijateljsko. Isto tako smo zaključili da desna strana mozga, a to je ona koja kontrolira lijevu stranu tijela, proizvodi manje prijateljsko ponašanje, i obrnuto.



John Bradshaw, gostujući suradnik na Veterinarskoj školi engleskog Sveučilišta u Bristolu, podsjetio je i na druge studije koje su ispitivale odnose emocija i različith strana psećeg mozga. Tim znanstvenika sa Sveučilišta Lincoln u Illinoisu otkrio je ranije da psi okreću glavu ulijevo kad gledaju agresivnog psa i udesno kad gledaju sretnog psa.

Dugo se zna da psi mašući repom mogu izražavati svoje osjećaje, mahanje repom sigurno je univerzalni signal koji pokazuje da je pas uzbuđen, taj jezik svi ljubitelji pasa razumiju. Ali nije svako mahanje repom znak pseće sreće.

Pas tisućljećima koristi svoj rep da privuče pažnju drugog čovjeka ili psa. Ali znanstvenici danas vjeruju kako je mahenje repom psa evoluiralou sofisticiranu alatku za komunikaciju, s širokim rasponom značenja i dinamikom kretanja. Znamo da pas može mahati repom u kružnim pokretima, kao da se vrti helikopterska elisa, može mahati u oštrim pokretima naprijed-natrag, uspraviti ga poput znatiželjnog merkata u pustinji Kalahari...

Evo kako su znanstvenici preveli neke od najčešćih pozicija ili kretnji psećeg repa:

Neutralna pozicija: Rep stoji mirno i opušteno. Tako se, vrlo vjerojatno, osjeća i pas.

Uspravan rep s minimalnim ili brzim ali kratkim zamasima: Znači uzbudljivo iščekivanje, ali pas može tako iščekivati igru i radost, no isto tako napad ili kakvu drugu prijetnju

Skriven, podvijen rep: Pas pokazuje strah, stres, podložnost.

Široko mahanje, kao da pliva repom u vodi: Označava opuštenog i sretnog psa.

Mahanje manjim pokretima bez obzira na položaj repa: Može ukazivati na nesigurnost.

Mahanje repom položenim više na lijevu stranu tijela psa: Pas se boji, ne treba isključiti moguće agresivno ponašanje

Mahanje repom položenim više na desnu stranu tijela: Pas izražava povjerenje, naklonost, pozitivno je rapsoložen

Pas zijeva, oblizuje se, intenzivno njuška: To su sve pseći mehanizmi za smanjenje stresa. Psu je nelagodno, možda je i odveć nervozan...

Naginjanje glave na desnu stranu: Pas je znatiželjan, pokušava bolje razaznati zvukove koje čuje, znanstvenici s mađarskog Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti smatraju da je to odlika inteligentnih bića.

Naginjanje i kretanje glave udesno: Povezano je s desnom stranom mozga koja je zadužena za negativne emocije, strahove, ljutnju, stres, o čemu su opsežan znanstveni rad objavili znanstvenici sa Sveučilišta Lincoln u Engleskoj;

VIDEO: PSI KOMUNICIRAJU LAVEŽOM, ALI I REPOM

Znanstvenici upozoravaju da se na temelju samo jednog signala koji nam pas odašilje svojim tijelom i kretnjama ne može uvijek precizno iščitati njihova poruka. Kretnje repom ili glavom samo su dio mnogih pokreta kojima psi mogu odašiljati poruke, a oni to, naravno, čine i glasovima, lavežom, cviležom, zavijanjem. Zato je važno promatrati cijeli raspon psećih signala. Upoznavanjem svog psa i razumijevanjem njihovog jedinstvenog jezika, i vi ćete se osjećati osnaženo. Promatrajte svog psa, poštujte ga, volite i njegujte, pa ćete brzo i lako početi prepoznavati njihov jezik!