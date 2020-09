Prvi dan škole oblačno, ali neće dugo trajati vrijeme neprivlačno

<p>Prvi dan škole uglavnom će u kopnenim predjelima biti malo svježiji, kudikamo i oblačniji. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i vjerojatno će vam se često kvariti frizura.</p><p>Južnije neće biti tužnije već možda malo vjetrovitije.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj još manje toplo, s najvišom temperaturom između 20 i 23 °C. Najniža jutarnja pak od 14 do 16 °C. Oblačniji će biti prvi dio ponedjeljak, kada mjestimice treba računati na malo kiše, a poslijepodne su osobito na sjeverozapadu izgledna duža sunčana razdoblja. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.</p><p>I u Lici i Gorskome kotaru vjetrovitije nego u nedjelju, uz umjereno i pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom te najvišom temperaturom zraka od 18 do 22 °C. Na sjevernom Jadranu uglavnom sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za poneku kap kiše, a zapuhat će bura koja će jačati i podno Velebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka od 24 do 27 °C.</p><p>U Dalmaciji toplije, između 27 i 31 °C, uz obilje sunca tijekom dana. Nakon slabog do umjerenog juga u noći i prijepodne, od sredine dana na sjeveru Dalmacije okrenut će na buru, a prema jugu će ponegdje puhati jugozapadnjak. More malo i umjereno valovito.</p><p>Podjednako valovito bit će i na krajnjem jugu naše domovine, gdje će također u noći i prijepodne biti juga, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnog vjetra. Nastavit će se niz sunčanih i vrlo toplih dana, mjestimice i vrućih dana, uz najvišu temperaturu zraka od 28 do 31 °C."</p><p>U utorak će više oblaka još biti ponegdje na istoku, u unutrašnjosti zemlje, a drugdje će sunce nagovještati ljeto bablje. Od srijede ponovno raste temperatura, kaže meteorološka aparatura.</p>