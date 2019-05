Prvi put ikada snimljena albino panda: Bila je snažna i stabilna

Snimka je napravljena pomoću infracrvene kamere u travnju u rezervatu prirode Wolong, oko 2000 metara iznad razine mora u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sechuan, rekli su lokalni dužnosnici.

Ondje živi više od 80 posto svih divljih panda na planetu, a ostale obitavaju u pokrajinama Shanxi u središnjem dijelu Kine i na sjeverozapadu zemlje u pokrajini Gansu.

Li Sheng, znanstvenik s pekinškog sveučilišta, kazao je da dosad nije snimljena nijedna albino panda. On i kolege pretpostavljaju da je ovaj primjerak životinje star godinu ili najviše dvije godine.

- Panda se doimala snažno i stabilno je koračala, a to je znak da genetska mutacija možda nije u potpunosti omela njezin život, kazao je.

Prirodni rezervat planira postaviti više infracrvenih kamera kako bi se pratio njezin razvoj i način komuniciranja s ostalim pandama u tome području.

😲 🐼 🇨🇳 🌲 For the first time, an #albino wild #panda is photographed in the wild ( #Wolong Nature Reserve) 🔗 https://t.co/JuAQpy6KrU pic.twitter.com/7ju4FQsMDa

Životinje s albinizmom, prirođenom i nasljednom nesposobnošću organizma da stvara pigment melanin, što je posljedica nedostatka enzima tirozinaze, često su u većoj opasnosti od toga da u divljini postanu žrtve nekog predatora jer se loše snalaze u prostoru i slabije vide.

Međunarodna udruga za očuvanje prirode albino pande je uvrstila među ugrožene vrste. Svjetski fond za prirodu objavio je da su u divljini ostala još samo 1864 primjerka.

Kineske vlasti planiraju uložiti više od 1,3 milijarda eura u Nacionalni park velikih panda koji se nalazi u planinskome jugozapadnom dijelu zemlje, piše China Daily.

Remember the rare all-white panda captured on camera in southwest China's Sichuan?

"Judging from pictures, the panda is an albino," says a specialist in bears. For more: https://t.co/QEMKc4pVd1 pic.twitter.com/ciZSppP1g7