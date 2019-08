Punim gasom u brak: Dragu odveo u kamionu pred oltar

Željela sam drugačiji dolazak po mladu, a onda je moj muž predložio da sjednemo u kamion. Ionako je sve kod nas podređeno ovakvom načinu života. Odmah sam pristala, rekla je Kristina (25) koja se 10. kolovoza udala u Crkvi svetog Jurja u Đurđevcu za svojeg odabranika kamiondžiju Danijela (29).

- Kod nas je sve naopačke pa zašto bi dolazak po mladu bio normalan - rekla je uzbuđeno Kristina.

Foto: čitatelj24sata

Ništa u njihovoj vezi nije klasično, a to dokazuje i hrabrost mladenke koja je prva upitala Danijela za spoj.

- Da sam ja njega čekala, načekala bih se, a možda i ne bih bila tu gdje smo sada - kaže Kristina.

- Svake nedjelje dolazio je u moju trgovinu gdje radim, vidjela sam ga dva, tri puta malo smo porazgovarali i baš mi se svidio. Onda sam se po selu raspitala o njemu jer ne idem ja na ništa nesigurno. Svi su mi rekli da je to jako dobar dečko i ako probam s njim neću zažaliti. I tako sam ja njemu poslala zahtjev na Facebooku i kada me prihvatio poslala sam mu poruku da li želi sa mnom na spoj - govori Kristina i dodaje kako je dobro što se prva javila jer je kasnije saznala da on voli kada njemu žena prva priđe.

Danijel je odmah pristao te su njegov prvi slobodni petak otišli na spoj u Karlovac u jedan restoran.

Foto: čitatelj24sata

- Pazite ja sam njega vozila na spoj! On profesionalni kamiondžija na prvi spoj išao je sa mnom u autu dok ja vozim. Tada sam ga pitala kako vozim, a on je rekao super... A sada više ne želi sjesti sa mnom u auto, ne znam je l' to onda on mene lagao ili govorio istinu. Ionako mi je sad gotovo! - govori kroz smijeh Kristina.

Hodali su četiri godine, a cijela veza bila je na daljinu. Kada je Danijel dobio godišnji odmor nije bilo vremena za premišljanje, čitavu svadbu su organizirali u svega tri mjeseca.

- Nismo bili zaručeni to jest nije me zaprosio, sve smo na brzinu organizirali, ali zato što nisam dobila zaručnički prsten Danijel je prepustio meni da izaberem naše vjenčano prstenje - kaže Kristina.

Ne smeta joj veza na daljinu, kaže, što se mora nije teško. Imali su i vrijeme kada je bilo teško, nazvala je to doba prave kušnje.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- U bivšoj firmi radio je i tri, četiri tjedna u komadu a da se mi nismo vidjeli. To je bio vrlo težak period za nas. Nazvala bih to kušnjom, ali eto izdržali smo. Sada radi u bjelovarskoj firmi i svaki vikend mu je slobodan tako da nam je sada super - kaže Kristina.

- Na sve sam pristala uz njega, ne smeta mi ovakav život i brak na daljinu. Slažemo se i sretni smo, a to je najvažnije - zaključila je Kristina.