Puno posla na techno partyju: Policijski pas se predozirao...

Festival elektronske glazbe Holy Ship! na cruiseru Norwegian Epic umalo je stajao života policijskog psa Jakea specijaliziranog za traženje droge, koji se u toj mjeri bio izložen narkoticima da se siroti pas - predozirao.

Policijski službenik Scott Stewart i njegov 3-godišnji partner, zlatni retriver Jake kontrolirali su putnike koji su se u Port Canaveralu ukrcavali na kruzer, dobro opremljeni za partijanje.

Očekivano, cruiser koji prima 4100 putnika spremnih za party, to nekako već podrazumijeva poprilične količine nedozvoljenih supstanci. I to u tolikoj mjeri da je bilo previše i za policijskog psa specijalno istreniranog za takve zadatke.

Prema onome što su iz policije rekli lokalnim medijima, 33-godišnji Leslie Bennett čekao u dugačkom redu na ukrcaj kada je Jake pokazao da je nanjušio nešto sumnjivo. Nekoliko trenutaka kasnije, pas se počeo čudno ponašati.

DRUG DOG INHALES DRUGS: @BrevardSheriff K-9 ‘Jake’ alerts on pills during search of @HOLY_SHIP passengers, baggage @PortCanaveral — has medical episode. Rushed to vet, will be ok. Passenger 33 yr old Leslie Bennett of #Montana arrested on drug possession. More today @MyNews13 pic.twitter.com/hI4gDxinBN