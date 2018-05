Rupa na travnjaku Bijele kuće: 'To je Melanijin tunel za bijeg'

Na travnjaku Bijele kuće, tik uz vanjsku ogradu, ovoga se tjedna otvorila rupa. Nastala je vjerojatno uslijed djelovanja majke prirode, a korisnicima Twittera poslužila je kao izvrsna zabava. "Pakao se otvorio i došao po svoju djecu", šalili su se na toj društvenoj mreži, a jedna od najsmješnijih šala bila je ona da je ta rupa zapravo Melanijin tunel za bijeg.

BREAKING: Melania is seen emerging from the #Sinkhole #MAGA pic.twitter.com/G33GbCFgNB