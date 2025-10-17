Obavijesti

Stjuardesa dala otkaz jer joj je guza prevelika za uski prolaz u avionu. Sad se tješi u Hrvatskoj

Bivša stjuardesa otkrila je kako je bila prisiljena napustiti posao iz snova jer joj je stražnjica rad u zrakoplovu učinila 'nemogućim'. Tvrdi da bi se redovito zaglavila u prolazu između sjedala. Došla je u Hrvatsku...
Alanna Pow (22) mislila je da je dobila savršen posao brinući se o putnicima na 10.000 metara visine. Međutim, kako prenosi Daily Star, ova ljepotica je ubrzo shvatila da je njezina karijera krenula u potpuno neočekivanom smjeru. | Foto: Instagram
