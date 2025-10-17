Stjuardesa dala otkaz jer joj je guza prevelika za uski prolaz u avionu. Sad se tješi u Hrvatskoj

Bivša stjuardesa otkrila je kako je bila prisiljena napustiti posao iz snova jer joj je stražnjica rad u zrakoplovu učinila 'nemogućim'. Tvrdi da bi se redovito zaglavila u prolazu između sjedala. Došla je u Hrvatsku...
Alanna Pow (22) mislila je da je dobila savršen posao brinući se o putnicima na 10.000 metara visine. Međutim, kako prenosi Daily Star, ova ljepotica je ubrzo shvatila da je njezina karijera krenula u potpuno neočekivanom smjeru.
| Foto: Instagram
Alanna Pow (22) mislila je da je dobila savršen posao brinući se o putnicima na 10.000 metara visine. Međutim, kako prenosi Daily Star, ova ljepotica je ubrzo shvatila da je njezina karijera krenula u potpuno neočekivanom smjeru. |
Foto: Instagram
Alanna Pow (22) mislila je da je dobila savršen posao brinući se o putnicima na 10.000 metara visine. Međutim, kako prenosi Daily Star, ova ljepotica je ubrzo shvatila da je njezina karijera krenula u potpuno neočekivanom smjeru.
| Foto: Instagram
Umjesto da je obeshrabre okolnosti, Alanna je nedaću pretvorila u priliku i postala uspješan model za odrasle - a sada se može pohvaliti još većim bankovnim računom.
| Foto: Instagram
Alanna tvrdi da su se putnici podsmjehivali i zurili dok se pokušavala probiti kroz uski prolaz zrakoplova sa svojim raskošnim oblinama. Dijeli kako se maksimalno trudila manevrirati skučenim prostorom, no često bi srušila pića s pladnjeva putnika.
| Foto: Instagram
"Moja stražnjica bila je toliko velika da se fizički nisam mogla kretati prolazima", otkrila je Alanna, koja na svom ima više od milijun pratitelja.
| Foto: Instagram
"Prolazi u avionu su smiješno uski. Kad bih se okrenula bočno, stražnjicom bih udarila u svaki naslon za ruke. Pokušavala bih poslužiti piće i na kraju bih prevrnula čaše ili se očešala o ljude. Putnici su se znali gurkati i šaputati", prisjeća se.
| Foto: Instagram
Bivša stjuardesa objavila je fotografije i videa iz Dubrovnika gdje je uživala u čarima grada. Snimala se i u hotelskoj sobi...
| Foto: Instagram
Pritisak okoline i neprestani pogledi pretvorili su glamurozan posao u noćnu moru. Jedan od komentara posebno ju je povrijedio.
| Foto: Instagram
"Jedan od putnika našalio se da mi treba 'znak za široki teret' - u tom sam trenutku htjela da me zemlja proguta. Nisam mogla stati ni iza kolica s hranom i pićem", kaže Alanna. "Sjećam se da sam rekla kolegici: 'Ili ja ili kolica - jedno od nas mora ići'."
| Foto: Instagram
No, posluživanje pića nije bio jedini problem. Alanna dijeli kako je čak i sigurnosna demonstracija postala "izazov" jer sigurnosni pojas nije mogla zakopčati oko svojih bokova.
| Foto: Instagram
"Pokušala bih pokazati kako se veže pojas, a on mi nije mogao ni obujmiti bokove. Putnicima je to bilo smiješno, a meni je došlo da zaplačem", iskreno je priznala.
| Foto: Instagram
Alanna je brzo pronašla rješenje kako bi njezina figura radila u njezinu korist, a ne protiv nje. Prebacila se na modeling s punim radnim vremenom i pokrenula online posao koji joj sada, kako tvrdi, donosi više od 130.000 eura mjesečno.
| Foto: Instagram
Nakon što je prihvatila svoju pozadinu, podvrgnula se trima brazilskim podizanjima stražnjice (BBL) koja su je koštala oko 50.000 eura, a posljednji zahvat obavila je prošlog mjeseca.
| Foto: Instagram
"Prije operacija, mogla sam stati u odjeću veličine 38 s bokovima od 81 cm, a sada nosim veličinu 42 s bokovima od 107 cm", otkrila je. "Prijatelji su me zvali 'stjuardesa guza' jer me stražnjica doslovno prizemljila. Ali iskreno, to je najbolja stvar koja mi se ikad dogodila."
| Foto: Instagram
Iako je imala dva neuspješna zahvata kod jeftinijih kirurga u Turskoj, Alanna tvrdi da je njezin posljednji BBL u Australiji donio nevjerojatne rezultate. Vrijeme provodi između Australije i Balija, stvarajući sadržaj o načinu života i fitnessu.
| Foto: Instagram
"Moja stražnjica sada plaća moje račune, stanarinu i putovanja. To je doslovno moj posao s punim radnim vremenom", zaključuje Alanna. "Dokaz sam da te ponekad ono što te prizemlji zapravo vine u visine."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram