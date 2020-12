Božićna komedija iz 1990. godine odavno je ušla u legendu kao i dječak Kevin kojeg glumi Macaulay Culkin (danas 40 godina) te nes(p)retni provalnici provalnici Marv i Harry koje glume Daniel Stern i Joe Pesci (danas 63 i 77 godina).

Najzabavniji dio filma većini su zamke koje Kevin postavlja po stanu kako bi zaustavio provalnike, užarena kvaka, vruća pegla, kanta boje samo su neka od "oružja" kojim je Kevin zadao muke provalnicima koji bi se nakon svake ozljede, kao u crtanom filmu s kojotom i pticom trkačicom, čudesno oporavili.

No u stvarnom životu Kevin bi vjerojatno ubio provalnike. Popularni YouTube kanal Vsauce još je prije nekoliko godina objavio video u kojem su napravili eksperimente nekoliko Kevinovih "nepodopština" u filmu, a liječnik Syan St.Clair s medicinskog fakulteta Weill Cornell je za magazin The Week detaljno opisao što bi se s provalnicima dogodilo da su u stvarnom životu zadobili ozljede kakve im je nanio Kevin.

U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih ozljeda iz filma.

Užarena kvaka

Kvaka u filmu se blago rumeni, a to znači da je metal zagrijan na najmanje 400 stupnjeva Celzija. Vsauce je napravio eksperiment i s grijačem za roštilj kakav u filmu koristi Kevin kvaku nisu uspjeli ni približno zagrijati.

Tek su sa plinskom let lampom uspjeli užariti kvaku s unutrašnje strane, no vanjska strana nije bila ni približno toliko vruća. Umjesto toga vrata su se zapalila.

Ipak, da su provalnici u stvarnom životu dotaknuli kvaku ugrijanu na 400 stupnjeva dobili bi teške opekline koje vjerojatno ne bi bile opasne za život. No moguće komplikacije su infekcija rane i trajna oštećenja nekih funkcija šake.

Kanta boje u glavu

Kante boje koju je Kevin koristio kako bi pogodio oba provalnika teške su oko šest kilograma i putovale su brzinom oko 30 km/h. Pri toj brzini razvije se energija koja je dovoljna da bi slomila nos a možda i lubanju pogođene osobe.

Također moguća je i fraktura vratne kralježnice. Vsauce je napravio test na balističkoj lutki i ona je zadobila 'ozljede' od kojih bi pravi čovjek vjerojatno preminuo na mjestu.

Udarac "pajserom"

U jednoj sceni ogroman pauk završi na prsima jednog provalnika, a drugi ga pokušava ubiti željeznom polugom za obijanje teškom oko dva kilograma. Pritom svom snagom u prsa udari svog kolegu.

Vsauce je na balističkoj lutki napravio pokus, a rezultat je sedam slomljenih rebara te probijena pluća i srce. S tim ozljedama osoba bi bez hitne pomoći liječnika ubrzo preminula.

Metak iz zračnice u čelo

Kevin iz neposredne brzine pogađa provalnika Marva u čelo metkom iz zračne puške. Metak iz takve puške putuje brzinom od oko 100 metara na sekundu. Vrlo vjerojatno bi probio kožu na čelu provalnika, no ne bi probio i lubanju.

Rezultat bi bila jaka bol i samo malo krvarenja.

Pegla u lice

U jednoj sceni Kevin baca zagrijanu peglu s prvog kata u otvor za smeće i pogađa provalnika Marva koji se nalazi u podrumu u lice. Visina s koje Kevin baca peglu je otprilike 4,5 metara, a masa pegle oko dva kilograma.

Pritom bi pegla razvila toliku brzinu da bi s lakoćom razbila kosti lubanje oko očiju. Ovakva fraktura može biti opasna za život, a ako se ne tretira na vrijeme može dovesti i do trajnog izobličenja lica i problema s vidom.

Zapaljeno tjeme

Nakon što nije uspio kroz prednja Harry ulazi u kuću kroz stražnja, no odmah aktivira još jednu zamku, let lampu iz koje velik plamen zahvati njegovo tjeme. Da se provalnik odmah odmaknuo imao bi opeklinu drugog stupnja, koja nije previše opasna.

No on zapanjen stoji pod lampom gotovo sedam sekundi. Za to vrijeme bi u stvarnom životu zadobio potencijalno smrtonosne ozljede. Negova koža i lubanja bi bili toliko oštećeni da bi bilo rekonstruirati lubanju i transplantirati kožu.

Staklo u nogama

Mnogima je posebno smiješna scena u kojoj Marv hoda bos i stane na mnogo staklenih ukrasa za bor. Liječnik Syan St.Clair to je komentirao kao prilično benignom ozljedom u usporedbi sa svim drugim što se dogodilo provalnicima.

Došlo bi samo do porezotina i manjeg krvarenja.

VIDEO DESET NAJBOLJIH KEVINOVIH ZAMKI:

Dakle, Kevin je u filmu Sam u kući provalnicima nanio dovoljno ozljeda da ih "nekoliko puta usmrti", a bez liječničke pomoći vjerojatno bi umrli i prije polovice filma. Zanimljivo, na snimanju se dogodila i jedna prava, no ne previše ozbiljnija ozljeda.

Glumac Daniel Stern, čiji lik Marv i u filmu "dobije najviše batina" na snimanju je raskrvario nos. Dogodilo se to kada je izvlačio glavu iz vratašca za pse, tijekom snimanja scene u kojoj ga Kevin pogađa zračnicom u čelo.