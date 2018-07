Sedam godina je pila tablete za mršavljenje: Dobila čak 45 kg!

Nakon što je sedam godina uzimala tablete za mršavljenje i paralelno s tim natukla 45 kilograma viška, jedna Kineskinja odlučila se na drastičan korak - otišla je na operaciju smanjenja želuca.

Naime, 25-godišnja žena vidjela je na TV uvjerljivu reklamu za tablete koje pomažu u mršavljenju. Iako je tada imala oko 45 kilograma, svejedno je smatrala da bi trebala malo smršaviti, pa je odlučila pokušati s pilulama. Iako su rezultati na početku bili ohrabrujući, čim je prestala uzimati pilule, ne samo da je vratila sve kilograme nego se dodatno udebljala. I tako je ušla u pakleni krug iz kojeg je nemoguće izaći - u posljednjih sedam godina potrošila je oko 30.000 dolara na različite tablete za mršavljenje i programe za rješavanje viška kila, a za to vrijeme njezina se težina udvostručila.

Nakon prvog lošeg iskustva, punih sedam godina konstantno je tražila druge tablete za skidanje suvišnih kilograma i planove dijeta, no rezultat je uvijek bio isti. Iako se više ni ne sjeća koje je sve tablete uzimala, ono u što je sigurna je to da niti jedne nisu napravile ono što su proizvođači obećali u reklamama. Na tabletama bi obično uspjela smršaviti nekih desetak kilograma, no čim bi ih prestala uzimati, kilogrami bi se vratili, piše Oddity Central.

Chinese Woman Takes Weight Loss Pills for 7 Years, Doubles in Weight https://t.co/kZHJE6v2XJ pic.twitter.com/0tdO5mZTpZ — Spooky (@OddityCentral) July 17, 2018

Isfrustrirana zbog lažnog oglašavanja, nazvala je službu za korisnike i pitala zašto svoj proizvod reklamiraju kao nešto što će spriječiti povratak neželjenih kilograma. Oni su joj savjetovali još kompleksniji plan dijete i još neke pripravke za mršavljenje. Ni to nije pomoglo.

Žena je svoja iskustva podijelila s kineskim listom Chengdu Business Daily i pokazala im svoju povijest online kupovine kao dokaz da je proteklih sedam godina doista kupovala proizvode za mršavljenje.

- Želim da ljudi budu svjesni da su reklame znatno drugačije od stvarnosti kada su u pitanju proizvodi za mršavljenje. Ja sam najbolji primjer toga - izjavila je.

Liječnici su rekli da su njezine prehrambene navike doprinijele dobivanju na težini, ali kažu da su tablete koje je uzimala ovih sedam godina glavni razlog debljanja. Stručnjaci napominju da tablete za mršavljenje funkcioniraju tako da obuzdavaju apetit, no da taj efekt nije stabilan i dugotrajan. Bez obzira na reklame, mršavljenje je dug i sistematičan proces u kojem nema prečica.