Šest sati stajao u avionu jer je žena spavala preko tri sjedala

Fotografija na kojoj se može vidjeti kako muškarac stoji u avionu dok se njegova navodna supruga naslanja na tri sjedala izazvala je bijes na društvenim mrežama.

Tweet je u četvrtak podijelio Courtney Lee Johnson iz Indiane, inače terapeutski savjetnik, a uz fotku je napisao kako je muškarac punih šest sati stajao u prolazu između sjedala aviona, dok je njegova supruga spavala šest sati tijekom tog dugog leta.

Muškarac koji je podijelio tweet bio je oduševljen onime što je vidio u avionu, opisujući tu gestu muškarca kao dokaz prave ljubavi.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj