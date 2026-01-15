Skandal na Spotifyju: Omiljena pjevačica koja 'zarađuje' 2.500 eura dnevno je - AI lažnjak!

Otkrili su kako je jedna od najslušanijih izvođačica na glazbenoj platformi Spotify, soul pjevačica Sienna Rose, u potpunosti generirana umjetnom inteligencijom. Unatoč tome što nije stvarna osoba, njezina glazba svakodnevno donosi zaradu od oko 2500 eura putem streaminga, a njezine pjesme i dalje su dostupne slušateljima bez ikakvog upozorenja o njezinoj pravoj prirodi, prenosi The Sun.

Soul pjevačica Sienna Rose osvojila je glazbeni svijet svojim hitovima, a obožavatelji su hvalili njezin "prekrasan" i "očaravajući" glas. Mnogi su je uspoređivali s engleskom pjevačicom Olivijom Dean, no nedavno se pokazalo kako su glas, slika i pjesme ove izvođačice u potpunosti lažni, odnosno stvoreni uz pomoć umjetne inteligencije.

Unatoč tome, Sienna je imala vrlo plodnu "karijeru". U rujnu je objavila EP sa šest pjesama pod nazivom "Velvet Embrace", nakon čega je uslijedio projekt s osam pjesama sljedećeg mjeseca. U studenom je izašao i EP s devet pjesama "The Shape of Tenderness", a sve je kulminiralo u prosincu "debitantskim albumom" od deset pjesama nazvanim "Honey On The Moon".

U opisu njezine glazbe stajalo je: "Inspirirana analognim teksturama soula iz 1960-ih, ali ukorijenjena u današnjem zvuku, glazba Sienne Rose djeluje filmski i duboko. Svaka nota koju pjeva nosi osjećaj istine i ljepote, čineći Siennu Rose ne samo izvođačicom, već i pripovjedačicom srca."

Iza svega stoji ista osoba?

Kako prenosi The Sun, vjeruje se da je Siennu Rose stvorila ista osoba koja stoji iza jednako uspješnog AI reggae projekta "Let Babylon Burn", koji broji 756 tisuća mjesečnih slušatelja. Nagađa se da je riječ o čovjeku imena Robert Lancaster, iako se o njemu zna vrlo malo.

Iz Spotifyja su za medije izjavili kako širok raspon izvođača koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje glazbe, što otežava nadzor i označavanje takvog sadržaja. S druge strane, glazbena platforma Bandcamp ovog je tjedna objavila da "glazba generirana u cijelosti ili u značajnom dijelu umjetnom inteligencijom nije dopuštena."

Spotify je nedavno postrožio svoj stav o korištenju umjetne inteligencije za oponašanje drugih umjetnika. Potvrdili su da će uklanjati glazbu koja "oponaša glas drugog umjetnika bez njegovog dopuštenja - bilo da se radi o kloniranju glasa pomoću AI-ja ili bilo kojoj drugoj metodi". To uključuje i glazbu koja ne imenuje oponašanog umjetnika, ali koristi vokale koji su "jasno prepoznatljivi". U 12 mjeseci do rujna, Spotify je uklonio 75 milijuna pjesama generiranih umjetnom inteligencijom i implementirao nove alate koji otežavaju postavljanje takvog sadržaja.

U svibnju su Paul McCartney i Elton John bili među 400 kreativaca koji su pozvali vladu Ujedinjenog Kraljevstva da prisili tvrtke koje razvijaju AI da otkriju koja su djela zaštićena autorskim pravima koristili za treniranje svojih modela. U otvorenom pismu su naveli: "Izgubit ćemo ogromnu priliku za rast ako svoj rad predamo na milost i nemilost šačici moćnih inozemnih tehnoloških tvrtki, a s njime i naše buduće prihode."