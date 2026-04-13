SKANDAL Tajna veza svećenika i učiteljice: Tragična smrt na stepenicama otkrila aferu!

Kada se 61-godišnja Britanka Susan Philippart poskliznula na stepenicama hotela i pala unatrag, udarivši glavom, njezine su ozljede bile toliko teške da je osoblje odmah pozvalo hitnu pomoć. Učiteljica u osnovnoj školi hitno je prevezena na intenzivnu njegu, no desetak dana kasnije je preminula. Bilješke bolničara, u kojima je stajalo da su i ona i njezin partner Mansel Usher pili, poslužile su kao osnova policiji i mrtvozorniku da smrt proglase nesretnim slučajem koji ne zahtijeva daljnju istragu, prenosi Daily Mail.

No, postojao je jedan detalj koji Usher nikome nije spomenuo: osim što joj je bio dečko, bio je i njezin župnik. Upoznali su se upravo u tom svojstvu, kada mu se razvedena žena obratila za savjet uoči planiranog vjenčanja s drugim muškarcem. Afera je godinama ostala skrivena od očiju javnosti, no sada, šest godina kasnije, njezina obitelj traži odgovore.

Susan, katolkinja, bila je razvedena od 1990. godine, ali željela je i službeno poništenje braka kako bi se mogla vjenčati sa svojim zaručnikom s kojim je bila 18 godina. U sklopu tog procesa, uputili su je na savjetovanje kod oca Ushera u lokalnoj crkvi u Swanseaju. Umjesto da je pripremi za brak, svećenik ju je zaveo. Uskoro je priznala obitelji da se zaljubila u mlađeg svećenika i da je on njoj izjavio ljubav te da se želi udati za njega.

Foto: Facebook

Par je započeo tajnu aferu, redovito se sastajući i boraveći u hotelima daleko od njegove župe kako bi izbjegli skandal. Njezina obitelj tvrdi da je Usher obećao napustiti svećeništvo kako bi se mogao oženiti njihovom majkom.

Kći preminule, Rebecca Philippart, tvrdi da joj je majka otkrila intimne detalje njihove veze. Navodno je svećenik uživao u dvostrukom životu te bi joj u intimnim trenucima govorio:

​- Da samo župljani znaju što sada radim s tobom.

Obitelj tvrdi da je Susan bila u sukobu jer je čvrsto vjerovala da on ne bi trebao napustiti svećeništvo zbog nje, što ju je mučilo. Tajna veza izašla je na vidjelo tek nakon tragedije u ožujku 2020. godine, koja se dogodila iste večeri nakon što je Susan bila na sprovodu vlastite majke.

Nakon što je istina dospjela do crkvenih vlasti, pokrenut je postupak. Procurili dokument iz Nadbiskupije Cardiff-Minevia, o kojem je izvijestio Daily Mail, otkrio je teške optužbe.

Foto: X (Twitter)

"Navodi se da je otac Usher imao blizak, potencijalno romantičan odnos protivan 'Standardima brige za druge'. Otac Usher nije razumio niti se pridržavao potrebe za jasnim osobnim granicama. Primio je darove i/ili novac suprotno pastoralnim standardima. Ponašao se na način koji je potkopao povjerenje koje mu je ukazano na temelju njegova položaja. Propustio je otkriti da je svećenik mrtvozorniku i policiji nakon smrti Susan Philippart", stoji u dokumentu.

Nadbiskupija je službeno potvrdila da Usher više nije u aktivnoj službi i nije povezan ni s jednom katoličkom crkvom. Slučajevi poput ovog često potiču šire rasprave unutar Katoličke crkve, posebice o pitanju svećeničkog celibata.

Foto: Facebook

Kći sumnja u nesretan slučaj i traži novu istragu

Šest godina nakon majčine smrti, Rebecca Philippart (43) poziva policiju da ponovno otvori slučaj.

​- Ne mogu ovo pustiti dok ne saznam što se dogodilo te noći. Izjavila je za medije i dodala:

​- Postoji mnogo neodgovorenih pitanja, uključujući informaciju iz hotela da je možda pomaknuta jer je krv pronađena na drugom mjestu. Policija nikada nije bila na mjestu događaja, povjerovali su na riječ bolničaru koji je mislio da ne izgleda sumnjivo.

Rebecca ističe kako stubište na kojem je njezina majka pala nije strmo, prekriveno je tepihom, a svjetla su bila upaljena.

​- Nije bilo forenzičkog pregleda mjesta događaja, tretirano je kao nesreća, a otac Usher je glumio zabrinutog partnera sve dok moja mama nije preminula deset dana kasnije.

Foto: X (Twitter)

Tvrdi i da se Usher, dok je njezina majka bila u komi, ponašao neprimjereno. Predstavljao se kao najbliži rod kako bi dobivao informacije o njezinom stanju, a u jednom ju je trenutku, tvrdi kći, zaigrano potapšao po bedru i obitelji rekao da ju je od milja zvao svojom "Botticelli", prema renesansnom slikaru poznatom po senzualnim aktovima. Vrhunac je, kaže, bio na samom kraju.

​- Na kraju joj je kao svećenik udijelio posljednju pomast, a zatim dodao: "Zbogom, draga". Osjećam se kao da sam u limbu dok ne saznam što se sigurno dogodilo te noći. Čini mi se da nitko ne želi ovo istražiti kako treba jer je umiješan svećenik.