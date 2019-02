Skoro ga odnio vjetar: Pilot u Londonu odustao od slijetanja

Oluja Elik došla je do Velike Britanije, a snažni vjetrovi koje je donijela stvaraju probleme. Tako je pilot zrakoplova British Airwaysa morao odustati od slijetanja.

U londonskoj zračnoj luci Heathrow već je bio kotačima dotaknuo tlo, no vjetar je bio prejak i morao se ponovo vinuti u zrak.

We are live now on our Elite Channel from #Heathrow and witnessed this insane #TOGA ! Well done pilot! @British_Airways #BA276 #StormErik pic.twitter.com/WMEvJ4P387