'Šlatao ju' pa ga složila na pod: 'Ne možeš me dirati, idiote...'

- Pogledala sam ga i rekla: Ne možeš me dirati, idiote! Uopće nisam razmišljala, samo sam reagirala. Ne znam zapravo kako sam tako reagirala. Nikad prije nisam napravila ništa slično - izjavila je za magazin People Emelia Holden, 21-godišnja konobarica koja je složila na pod muškaraca koji ju je uhvatio za stražnjicu.

Emalia je postala viralni hit nakon objave snimke nadzorne kamere na kojoj se vidi kako ju je muškarac zgrabio u prolazu. Na prvu, žena nije uopće mogla zamisliti da bi je netko nepoznat dotaknuo na taj način i njezina prva pomisao bila je da je to njezin prijatelj.

No čim je shvatila da je muškarac potpuni stranac, instinktivno ga je zgrabila za majicu, povukla i bacila na pod.

- Baš me briga tko si. Ne možeš se tako ponašati - izjavila je za Inside Edition.

Nakon incidenta pozvana je policija, koja je pomoću snimke identificirala napadača. Ryan Cherwinski, 31-godišnjak iz Georgije uhićen je i optužen za seksualno zlostavljanje.

