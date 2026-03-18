Obavijesti

Viral

Komentari 0
TERET OD 250.000 EURA

Slatka krađa: 15 tona gumenih bombona ukrali iz kamiona u Njemačkoj usred bijela dana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Slatka krađa: 15 tona gumenih bombona ukrali iz kamiona u Njemačkoj usred bijela dana
Foto: Canva

Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.

Kontejner sa 15 tona voćnih gumenih bombona ukraden je iz kamiona parkiranog uz autocestu u Njemačkoj, objavila je policija u srijedu.

Vozač je u utorak oko 7,45 sati ostavio kamion na benzinskoj crpki uz autocestu kod sjevernog grada Neustadt-Glewea.

Kada se 41-godišnjak oko 8,45 sati vratio, kontejnera više nije bilo, zajedno sa 250.000 eura vrijednim slatkim teretom.

Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.

Policija je pokrenula istragu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026