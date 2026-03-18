Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.
TERET OD 250.000 EURA
Slatka krađa: 15 tona gumenih bombona ukrali iz kamiona u Njemačkoj usred bijela dana
Kontejner sa 15 tona voćnih gumenih bombona ukraden je iz kamiona parkiranog uz autocestu u Njemačkoj, objavila je policija u srijedu.
Vozač je u utorak oko 7,45 sati ostavio kamion na benzinskoj crpki uz autocestu kod sjevernog grada Neustadt-Glewea.
Kada se 41-godišnjak oko 8,45 sati vratio, kontejnera više nije bilo, zajedno sa 250.000 eura vrijednim slatkim teretom.
Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.
Policija je pokrenula istragu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
