Slatki grijeh: 'Tko nije kušao lubenicu i tuđu ženu, nije živio'

Tako nam kaže Momčilo Birač (68) s područja Velikog Grđevca kraj Bjelovara. On je svoj životni moto pretvorio i u originalni marketinški slogan.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Samo onaj koji je jeo lubenicu i uskočio u krevet tuđe žene zna kakvo je to zadovoljstvo. Meni je jedno i drugo najveća radost u životu. Do sada je pod moj krov došlo 26 žena. Neke su se zadržale koji mjesec i napustile me jer su mislile da će me ‘pripitomiti’. Ova zadnja je najdulje, jer se pomirila da volim tuđe žene i svoje lubenice - kazao nam je uz široki osmijeh dobroćudni Momčilo. On lubenice uzgaja i prodaje već 50 godina, žene “ganja” još i dulje, ali, kaže, nijedna ga još nije odvela pred matičara. Podučio nas je da i u Bibliji piše da se otvaraju samo ona vrata na koja pokucaš, te dodao kako će se i u grobu okrenuti za tuđom ženom. Treba samo pitati, jer to ništa ne košta.