Slavimo zajedno 5000. broj: Đuro nas čita od prvog dana...

Đuro Živković (64) iz Županje prije 14 godina počeo je kupovati dnevne novine 24sata.

- Tada nisam niti pomislio da će mi to postati opsesija, da će to biti moj dnevni ritual, kojeg se neću moći riješiti. To je postala moja dnevna obaveza u mojim ranim umirovljeničkim danima. I ne samo moja već i mojih ukućana, koji uskaču onda kada nisam u Županji da mi osiguraju moj primjerak novina. Nakon nekog vremena i djelatnice u kiosku su me upoznale tako da mi ostave novine, ako iz nekog razloga tog dana ih nisam kupio - rekao je Đuro Živković dok je svojoj ne maloj i laganoj zbirci dodavao broj 4999 od petka 3. svibnja 2019. godine.

- Jubilej, od 5000 brojeva novina 24sata još mi je draži jer je to samo dan poslije mog rođendana – rekao je Đuro. Za sada ne zna što će dalje, prostor u kojemu slaže novine je postao premali.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Najradije bih ih prodao, ako bi mi netko dao kunu po primjerku, iskreno ne znam kako ću se od njih rastati, niti da li ću moći izdržati da ih ponovo ne kupujem i slažem novu arhivu. U njima je cijelo bogatstvo informacija, koje su kako dani odmiču sve vrjednije. Nerijetko su me zvali ljudi iz mnogih gradova u Hrvatskoj, trebale su im novine određenog datuma, jer u njima je bila neka za njih bitna informacija. Pronašao bih im te novine, ali nikada im ih nisam dao, već samo da si iskopiraju stranicu koja ih zanima – kaže Đuro.

Novine je Đuro uredno složio, uvezao u svežnjeve po 50 komada, današnji broj će popuniti 100. svežanj. Nikako ne može prežaliti što nema prvi i drugi broj.

- Nisam uspio nabaviti ta dva broja, jer je u Županju došlo jako malo primjeraka. Iskreno govoreći tada nisam niti znao da će mi nedostajati – rekao je Đuro dodavši da je prvi puta vidio 24sata kod prijatelja na svoj rođendan. Svidjele su mu se po formatu i sadržaju koji je pročitao i donio je odluku da ih ubuduće kupuje svaki dan. Svoje omiljene novine čuva u prostoriji za razonodu.

- Kada mi dođu prijatelji na partiju karata pitaju me što je to složeno u kutu, pokažem im, a oni me pitaju zašto to čuvam, bilo je i onih koji su mi rekli da sam čudak, možda su u pravu, ali si ja tu ne mogu pomoći – priznaje Đuro. prodavačice Đuro.

– Sviđaju mi se novine, u njima ima svega, kratko je i jasno, pa tko voli nek izvoli. Za razliku od mog sina Kristijana, ja brzo preletim preko fotografije djevojke dana na stranicama za razbibrigu jer čuvam srce - govori Đuro tiho, da ga ne čuje supruga Ana. Đurinu vjernost kao čitatelja redakcija 24sata odlučila je nagraditi godišnjom pretplatom što znači htio ili ne da će morati pronaći prostora za nove primjerke omiljenih novina.