'Sljedeća dva ključa su tjedna, Capače, kako je ono išlo?'

Ovo je tek dio zdravog humora koji se širi društvenim mrežama i s kojim se ponovno borimo protiv nevidljivog neprijatelja, a mi smo za vas izdvojili samo najbolje

<p>Ne znamo tko pije, a tko plaća. Je li ovo što nas je snašlo nastavak prvog vala pandemije, ili je kratkotrajno zatišje značilo da nam se sprema porast broja zaraženih.</p><p>Ne zaboravimo parlamentarne izbore koji se uskoro održavaju u Hrvatskoj, a usporedno s tim i činjenicu da politika itekako iskorištava situaciju za svoje potrebe da bi preživjela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Povratak humora o korona virusu:</strong></p><p>Građani, pa ni sam premijer, kao da se više ne boje pandemije ili su prešli u tabor teoretičara zavjere koji smatraju da je korona prevara, broj novozaraženih svaki dan je ponovno sve veći, no cijela država kao da više ne mari za bolest.</p><p>Neki Hrvati kao da su jedva dočekali da krivca u širenju virusa pronađu u, kome drugome nego - Srbinu, pa im je svjetski poznati srpski tenisač Novak Đoković došao kao 'budali šamar'.</p><p>S njim se u Zadru na teniskom turniru grlio i sam premijer, no on je 'nedodirljiv' i za njega ne vrijede mjere Stožera. Mjere su postrožene, ali ni blizu kako su bile prije mjesec, dva, tim više što bilo suludo ljudima zabraniti okupljanje, a izbori samo što nisu.</p><p>Sve je to građanima jasno, ali trenutno ne mogu ništa učiniti po tom pitanju, ali još kratko vrijeme mora proći, pa će itekako moći reagirati. Jesu li im prisjele ove igrice pokazat će 5. srpnja na izborima, a hoće li se usput i zaraziti, ostaje nepoznato.</p><p>Dotad, kud puklo da puklo, tu smo da se smijemo, živimo i pazimo se. U to ime, objavljujemo nekoliko 'mema' (smijalica) koje su obilježile ovo prijelazno razdoblje između 'dviju korona'.</p><p> </p>