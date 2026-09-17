Šok iz Vlade! Posmrtne ostatke Tita, Tuđmana i Pavelića sele na Brijune. Detalji su impresivni!

I dok se Hrvatska hrva s otrovnim otpadom iz Like, u Vladi, daleko od očiju javnosti, pripremaju povijesnu bombu. Prema informacijama koje su nam potvrđene iz nekoliko izvora bliskih stručnim i političkim krugovima, do kraja godine javnosti bi trebao biti predstavljen jedinstven, doduše i pomalo rizičan projekt radnog naziva „Pomirba Hrvata“. Ideja je da se tri najkontroverznije ličnosti hrvatske povijesti – Josip Broz Tito, Franjo Tuđman i Ante Pavelić – „spoje“ na istome mjestu. Odnosno, da se njihovi posmrtni ostaci prebace na Brijune - vrlo vjerojatno otok Vangu. Tako bi „velikani“ dobili dostojanstveno mjesto posljednjeg počivališta. Ne treba posebno naglašavati što su Brijuni značili za Tita i Tuđmana. Titova ljetna rezidencija bila je sjecište svjetske politike i jet-seta, dok je Tuđman na Brijunima kovao novovjekovne hrvatske usudbice. Pavelić, nažalost, nije uživao blagodati ovog bisera Jadrana jer su Brijuni u to doba pripadali Italiji, kojoj je Pavelić dolaskom na vlast predao i pola Dalmacije s otocima. Prijedlog je već prošao nekoliko krugova konzultacija na kojima su, osim povjesničara i konzervatora, sudjelovali predstavnici različitih udruga. U načelu se slažu s prijedlogom, ali uz nekoliko ozbiljnih primjedbi. Recimo, hrvatski antifašisti pozdravljaju ideju kada su u pitanju Tito i Tuđman, no kod Pavelića pružaju snažan otpor.

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Foto: Brijuni nacionalni park

– I ako zanemarimo činjenicu da je riječ o kvislingu, smatramo da Paveliću nije mjesto na Brijunima jer je 1941. dijelove hrvatskog teritorija predao Talijanima. Ako mu tada nisu valjali, ne vidimo zašto bismo ga sada nagradili vječnim počivalištem na njima. Ipak, u duhu pomirbe i zakopavanja starih ratnih sjekira, spremni smo na određene ustupke – stoji u priopćenju antifašista.

Sama ideja pomirbe mrtvih, koliko god danas zvučala nevjerojatno, nije nova. Franjo Tuđman sredinom 1990-ih ozbiljno je zagovarao da se Jasenovac preuredi u mjesto nacionalne pomirbe. Godine 1996. imao je ozbiljnu namjeru ondje prenijeti i posmrtne ostatke žrtava komunizma te napraviti svojevrsno zajedničko mjesto sjećanja. Ideja je bila da se mrtvi simbolički pomire kako bi se pogledi njihovih sinova i unuka konačno mogli okrenuti budućnosti, neopterećeni sukobima očeva i djedova. Teren za takvu politiku Tuđman je pripremao godinama, od objavljivanja „Bespuća povijesne zbiljnosti“ do sredine devedesetih. Tri desetljeća poslije stara ideja dobila bi nešto elegantniju izvedbu. Bez miješanja kostiju. Svaki bi „velikan“ na Brijunima dobio vlastiti mauzolej, a tri zdanja povezivala bi zajednička Šetnica hrvatske pomirbe. Projektanti navodno inzistiraju na tome da mauzoleji budu jednako veliki i jednako udaljeni od središnjeg trga kako se već arhitektonskim rješenjem ne bi sugeriralo tko je Hrvatskoj povijesno bio bliži, a tko dalji.

Iz središta kompleksa zato bi vodila tri puta: lijevo prema Titu, desno prema Paveliću, a ravno prema Tuđmanu. To je, tvrde naši izvori, zasad jedini dio projekta oko kojeg se nitko nije posvađao. Otvorenje bi bilo u svibnju, mjesecu koji na neobičan način povezuje svu trojicu. Tito i Tuđman rođeni su u svibnju, dok je Pavelić početkom svibnja 1945., pred slomom NDH, napustio Zagreb. Točan datum još se usuglašava. Svečano otvorenje trebalo bi biti dostojanstveno, a u središnjem dijelu programa reproducirali bi se veliki politički govori. Tito i Tuđman bili bi predstavljeni svojim povijesnim nastupima u Splitu. S Pavelićem je nastao problem. Njegov govor sa splitske Rive ne postoji, pa će se organizatori morati zadovoljiti jednim od njegovih zagrebačkih govora. No mauzoleji i govori tek su ozbiljniji dio projekta. Na otoka zamišljen je povijesno-zabavni park „Lijepom našom“, svojevrsno interaktivno putovanje kroz hrvatsko 20. stoljeće. Posjetitelji bi ondje mogli na jedan dan postati agenti Udbe, upisati se u Partiju, dobiti partijsku knjižicu i pokušati napredovati sve do Centralnog komiteta.

Za obitelji se priprema igra 'Prebrojimo krvna zrnca i zašto da', dok bi se ljubitelji nogometa mogli okušati u disciplini 'Promijeni ime nogometnom klubu', u kojoj bi u zadanom vremenu morali nekoliko puta promijeniti ime Dinama ili bilo kojeg drugog kluba za koji smatraju da i dalje nosi neko povijesno nepoćudno ime. Dok se za ljubitelje i štovatelje lika i djela Ante Pavelića prirpema igra: Preruši se u babu. To je, tvrde izvori, tek dio ponude, a konačan popis atrakcija trebao bi biti predstavljen zajedno s idejnim rješenjem kompleksa. Najveći logistički i diplomatski problem projekta ipak neće biti ni Pavelić ni zabavni park, nego – Tito. Njegovi posmrtni ostaci nalaze se u Kući cvijeća u Beogradu, pa bez dogovora sa Srbijom nema ni potpune hrvatske pomirbe. Tu bi cijela priča mogla dobiti neočekivanu predizbornu dimenziju. Aleksandar Vučić mogao bi Titov odlazak iz Beograda pretvoriti u jednu od tema srpske kampanje. U Zagrebu zato očekuju teške pregovore, ali hrvatska strana oko jednog pitanja navodno nema nikakvih prijepora.

Ako ga Srbija pusti – Hrvatska će ga primiti.

A kada se jednom sva trojica nađu na Brijunima, Vlada bi nakon gotovo stoljeća hrvatskih ideoloških podjela mogla proglasiti projekt završenim.

Pomirbu, naravno, nitko ne može jamčiti.

SMISAO SATIRE JE DA ZABAVI LJUDE