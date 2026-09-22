ŠOK NA SPROVODU Obitelj u lijesu ugledala nepoznatu ženu: 'Ups, mamu smo vam kremirali'

Žena iz Detroita zahtijeva odgovore nakon što je u lijesu svoje majke, netom prije zakazanog ispraćaja, pronašla tijelo potpuno nepoznate osobe. Ispostavilo se da je pogrebno poduzeće najvjerojatnije greškom kremiralo njezinu majku, a zatim pokušalo prikriti pogrešku odjenuvši drugu ženu u odjeću preminule. Ovaj nevjerojatan slučaj izazvao je zgražanje javnosti i pokrenuo policijsku istragu, piše TMZ.com.

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Kimberlly Kaye Moore, koja je preminula u dobi od šezdeset i jedne godine, ostavila je detaljne upute za svoj posljednji ispraćaj. Njezina obitelj, predvođena kćeri Biancom Robinson, pažljivo je organizirala sve detalje i angažirala pogrebno poduzeće Hutchinson u Detroitu. Tijekom procesa priprema, Bianca je otišla u spomenutu ustanovu kako bi vidjela tijelo svoje majke prije službenog javnog izlaganja.

Tada je primijetila da osoba u lijesu nije njezina majka. Prema njezinim riječima, lice joj uopće nije izgledalo poznato, ali ono što joj je potvrdilo strašnu sumnju bio je jedan specifičan fizički detalj.

​- Pogledala sam njezina stopala i nisam vidjela madež koji moja mama ima. Tada sam pogledala tog zaposlenika i rekla mu da to jednostavno nije moja mama - rekla je. Zaposlenik pogrebnog poduzeća ubrzo je ponudio šokantno objašnjenje za ovu situaciju.

​- Žao mi je. Mora da su kremirali vašu mamu prije tjedan ili dva. Jako mi je žao - priznao je.

Prema navodima obitelji, isti je djelatnik sugerirao da se identifikacijska oznaka na nožnom prstu preminule vjerojatno smočila i otpala, što je dovelo do katastrofalne zamjene identiteta. Obitelj Moore sada aktivno traži odgovore te pokušava saznati gdje se točno nalazi pepeo njihove majke. Također inzistiraju na tome da nadležne službe identificiraju ženu koja je ležala u lijesu kako bi njezina stvarna obitelj mogla preuzeti tijelo i dostojanstveno se oprostiti.

Objašnjenje zaposlenika i potraga za pepelom

Obitelj je u subotu, devetnaestog rujna, ipak održala komemoraciju kako bi proslavila život Kimberlly Moore, iako nisu imali ni njezino tijelo ni njezin pepeo. Cijela situacija izazvala je ogromnu frustraciju i zbunjenost među ožalošćenima. Iz pogrebnog poduzeća prvo su im rekli da uopće nemaju majčin pepeo, da bi kasnije promijenili priču i tvrdili suprotno.

Predstavnici pogrebnog poduzeća Hutchinson u međuvremenu su izdali službeno pisano priopćenje povodom ovog skandala u kojem su izrazili žaljenje zbog nastale situacije.

"Slomljenog smo srca i duboko nam je žao zbog onoga što je obitelj Moore doživjela. Pokrenuli smo vlastitu internu istragu kako bismo utvrdili što se točno dogodilo i postupit ćemo u skladu s time."

Glasnogovornik tvrtke Mario Morrow dodao je kako rade sve što je u njihovoj moći da utvrde činjenice i obeštete obitelj, dok istovremeno surađuju s policijom kako bi otkrili identitet žene koja je greškom stavljena u tuđi lijes. Detroitska policija potvrdila je da aktivno istražuju cijeli slučaj.

Ovaj incident baca svjetlo na znatno šire probleme koji muče pogrebnu industriju diljem zemlje. Stručnjaci koji se bave pravnim slučajevima nemara u pogrebnim poduzećima ističu važnost strogog pridržavanja protokola za identifikaciju i dokumentaciju kako bi se spriječile ovakve katastrofalne greške. U saveznoj državi Michigan, pogrebna industrija strogo je regulirana zakonom koji zahtijeva da licencirani pogrebnik nadzire konačno zbrinjavanje tijela. Zakon također propisuje da tijelo koje nije pokopano ili kremirano u roku od četrdeset i osam sati nakon smrti mora biti balzamirano zbog transporta.

Najčešći oblici nemara uključuju pogrešnu identifikaciju posmrtnih ostataka, nepravilno čuvanje tijela i kršenje ugovornih obveza. Na nacionalnoj razini, Savezno povjerenstvo za trgovinu provodi pravila osmišljena za zaštitu potrošača, koja od pogrebnih poduzeća zahtijevaju pružanje jasnih cjenika i transparentnih informacija. Međutim, nedavne istrage pokazuju da se značajan broj ustanova ne pridržava tih propisa, dok ankete otkrivaju da samo dvadeset posto potrošača uopće razumije svoja prava u ovakvim situacijama.

*uz korištenje AI-ja