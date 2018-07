Šok u studiju: Dick dirao nogu Ivanke Trump, izbacili ga van

Vijest da je američki komičar Andy Dick optužen za napastovanje žene u travnju ove godine nije previše iznenadila javnost. No snimka iz 2007. na kojima komičar na nacionalnoj televiziji pipka Ivanku Trump, kći američkog predsjednika koja je u međuvremenu postala jedna od najpoznatijih političkih ličnosti u SAD-u, ovih je dana ponovno ugledala na svjetlo dana i šokirala javnost.

Dick je prvi puta uhićen 2008. godine jer je 17-godišnjoj djevojci navodno povukao grudnjak i svima pokazao njezine grudi, a Daily Mail je u posjedu fotografija iz 2013. na kojima komičar na nekom događanju neprimjereno dodiruje ženu i muškarca. Na obje fotografije Dick im je gurao ruku ispod odjeće.

Andy Dick Dragged Off Jimmy Kimmel’s Show for Groping Ivanka Trump in Newly Resurfaced Video https://t.co/A6JOapHSTF pic.twitter.com/QZn6ZZvkGc

Andy Dick i Ivanka Trump gostovali su na talk showu Jimmy Kimmel Live. Dick ju je pozdravio tražeći od nje 'veliki, mokri poljubac'. Nije stalo na tome. Dick je počeo trljati ruke po Ivankinom koljenu i bedru, a ona ga je, što je pristojnije moguće, pokušavala zaustaviti.

Uz salve smijeha iz publike, Ivanka i domaćin Jimmy Kimmel nastojali su, uz šaljive komentare, zaustaviti Dickovo problematično ponašanje. Kako ništa nije pomagalo, Kimmel je u pokušaju da 'spasi' Ivanku ustao sa stolice i pokušao odmaknuti Dicka od Ivanke. 'Andy, Andy, Donald Trump će nas obojicu ubiti' - komentirao je. No ni to nije pomoglo.

Creepy on many levels https://t.co/iPsZC1OREP

Ni minutu kasnije, Dick se ponovno pokušao približiti Trumpovoj kćeri. Ovaj put ju je pokušao zgrabiti za kosu i dodirivao je po ruci. U tom trenutku, Kimmel je ustao sa svoje stolice i otišao do Dicka. Istovremeno je pozvao zaštitare. Uz pomoć zaštitara, dignuo je komičara s kauča i izvukao ga s pozornice.

- Bilo je vrijeme da ode, pa sam ga ispratio van - izjavio je domaćin talk showa, komentirajući događaj. 'Andy je naprosto takav. Ne uzrujava se. U njegovom društvu uvijem mi je pomalo neugodno. Nikad ne znate što će učiniti. Malo je luckast - objasnio je Kimmel.

Krajem prošle godine, Andy Dick je bio još toliko drzak da se pohvali incidentom.

- Ono kad sam pipao Trumpovu kćer Ivanku na Jimmy Kimmel Live. Noge su joj bile blještave, a ja sam pokušao vidjeti može li se taj glitter obrisati. E da, i pogrešno sam shvatio da će htjeti izaći sa mnom na spoj. Iznijeli su me zaštitari - napisao je.

The time I “groped” Trump’s daughter, Ivanka, on Jimmy Kimmel Live. Her legs were sparkling, and… https://t.co/KRwku7mrbL