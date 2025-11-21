Obavijesti

Šokantna snimka: Ukrao auto pa bebu ostavio u kartonskoj kutiji! Policija ga sad traži

Foto: Victoria Police

Majka se ubrzo vratila iz trgovine i pronašla napušteno dijete prije nego što je pozvala policiju...

U tijeku je velika potraga za drskim lopovom koji je na sjeveru australske države Victorije ukrao automobil u kojem je spavala beba. Incident, koji je zgrozio i podijelio javnost, dogodio se prošlog petka, a policija je sada objavila snimku u nadi da će pronaći počinitelja, kako prenosi Daily Mail Online.

Sve se odigralo na parkiralištu supermarketa u gradu Sheppartonu, nešto prije 14 sati. Muškarac je iskoristio priliku i ušao u otključani crveni Volkswagen dok je vlasnica bila u kupovini.

Krenuo je voziti unatrag s parkirnog mjesta, a onda je shvatio da nije sam. Na stražnjem sjedalu spavala je 15-mjesečna beba.

Nadzorne kamere snimile su šokantan trenutak koji je uslijedio. Lopov je zaustavio automobil, izašao van, uzeo dijete iz sjedalice te otrčao na drugu stranu parkirališta. Tamo je bebu spustio u praznu kartonsku kutiju.

Foto: Victoria Police

Nakon toga se vratio u ukradeni automobil i velikom brzinom pobjegao s mjesta događaja.

Majka se ubrzo vratila iz trgovine i pronašla napušteno dijete prije nego što je pozvala policiju. Ukradeni automobil pronašli su sljedeći dan, pet kilometara dalje u mjestu Mooroopna.

Policija je objavila snimke i fotografije muškarca za kojeg vjeruju da im može pomoći u istrazi.

Opisali su ga kao muškarca visokog oko 165 cm, mršave građe, u dobi između 20 i 30 godina. U trenutku krađe nosio je plavu košarkašku majicu bez rukava Golden Statea, crnu šiltericu okrenutu unatrag, tamnoplave slušalice, crne kratke hlače, svijetloplave tenisice i crne znojnike na oba zapešća.

Foto: Victoria Police

Policija moli sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave.

Snimka nadzornih kamera izazvala je bijes, ali i podijelila australsku javnost. Mnogi su bili zgroženi potezom lopova koji je dijete ostavio samo na parkiralištu. Mnogi su, pak, krivnju svalili i na majku jer je ostavila dijete samo u automobilu dok je otišla u trgovinu te su pozvali da se i protiv nje podigne prijava.

"Zar ljudi nikad ne nauče, ne ostavljajte djecu u autima", stoji u jednom komentaru.

Drugi je dodao: "Srećom, beba nije umrla u vrućem autu."

