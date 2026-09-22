Bizaran natječaj: Tvrtka nudi milijun dolara onome tko nađe dokaz o postojanju Bigfoota

Tvrtka za proizvodnju alkoholnih pića pokrenula je nesvakidašnji natječaj u kojem nudi ogromnu novčanu nagradu osobi koja uspije prikupiti neoborive dokaze o postojanju mitskog bića poznatog kao Bigfoot. Natječaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a mnogi se pitaju je li riječ o ozbiljnoj potrazi ili tek vrlo spretnom marketinškom potezu.

Tvrtka Hard Mountain Dew u nedavnom je priopćenju za medije najavila da traži apsolutno sigurne dokaze o postojanju legendarnog stvorenja. Objavili su da će isplatiti milijun dolara "Bigfoot Bounty" nagrade onome tko ispuni njihove iznimno stroge standarde. Vijest je odjeknula sredinom rujna, a tvrtka je naglasila da natječaj traje do tridesetog studenog. Objasnili su da su odabrali upravo to razdoblje jer ga smatraju vrhuncem sezone za viđenje ovog kriptida, s obzirom na to da vremenski uvjeti postaju blaži, piše NY Post.

"Kako temperature padaju, više avanturista odlazi u prirodu, dok pojačana aktivnost divljih životinja i meko tlo bogato vlagom stvaraju idealne uvjete za uočavanje i očuvanje otisaka Bigfoota", stoji u službenom priopćenju tvrtke.

Unatoč velikom obećanju, u službenim pravilima natječaja jasno piše da glavnu nagradu predstavljaju prvenstveno u satirične i promotivne svrhe, što potvrđuje sumnje dijela javnosti o pravoj prirodi ove kampanje. Ipak, tvrtka nudi i utješne nagrade. Sudionici koji ne ispune najviše standarde, ali svejedno pošalju pristojne dokaze, dobit će novčanu nagradu u protuvrijednosti jednog pakiranja njihovog pića.

"Čak i ako nitko ne zatraži punu nagradu, brend dokazuje da ima petlje uložiti stvarni novac u ovaj mit", poručili su iz tvrtke.

Kriptozoolozi i lovci na čudovišta moraju predati cijeli niz forenzičkih dokaza koje će potom ocjenjivati "stručnjak za Bigfoota" Bryce Johnson. Tvrtka zahtijeva da natjecatelji imaju otiske stopala, otiske ruku i pramen dlake samog stvorenja. Uz to, kako bi uopće imali priliku osvojiti milijun dolara, moraju priložiti audio i fotografske dokaze, uključujući i fotografiju na kojoj je zvijer "uletjela u kadar".

Kriteriji za dokazivanje postojanja Bigfoota su iznimno specifični. Kandidati moraju priložiti barem četiri od sedam traženih dokaza. Ti dokazi uključuju otisak stopala dug između 94 i 98 centimetara koji je utisnut 15 centimetara u čvrsti šljunak, otisak šake dug 33 centimetra s jasnim karakteristikama te termalnu snimku bića visokog između 210 i 270 centimetara koje se kreće brzinom od 32 do 40 kilometara na sat kroz gustu šumu. Također traže uzorak dlake s nepoznatim DNK markerima te audio snimke visokofrekventnih zvukova.

Natječaj je otvoren isključivo za osobe starije od dvadeset i jedne godine, a do sada mediji nisu zabilježili izvještaje o ozbiljnim kandidatima koji su uspjeli prikupiti tražene materijale.

Duboki korijeni legende i znanstveni skepticizam

Priče o velikom, dlakavom biću koje hoda na dvije noge i luta šumama prenose se generacijama. Legenda o Bigfootu, kojeg mnogi nazivaju i Sasquatch, vuče korijene iz vjerovanja domorodačkih naroda, posebno na pacifičkom sjeverozapadu Sjeverne Amerike. Najpoznatiji vizualni zapis o postojanju ovog stvorenja je Patterson-Gimlin film iz 1967. godine. Ta kratka i mutna snimka prikazuje stvorenje nalik na velikog majmuna kako hoda kroz šumu u sjevernoj Kaliforniji. Ljudi i danas žestoko raspravljaju o autentičnosti tog filma, a stručnjaci ga nikada nisu konačno potvrdili niti u potpunosti osporili.

Znanstvena zajednica u velikoj mjeri odbacuje ideju o postojanju Bigfoota. Znanstvenici navode potpuni nedostatak fizičkih dokaza poput kostiju, zuba ili tijela kao glavni razlog za skepticizam. Većina biologa i zoologa smatra da navodna viđenja proizlaze iz pogrešne identifikacije poznatih životinja, pri čemu ljudi najčešće zamijene crne medvjede za mitsko biće, ili pak nastaju kao rezultat svjesnih prijevara. Ipak, manji broj istraživača, poput antropologa Grovera Krantza i Jeffreya Meldruma, ozbiljno je proučavao navodne dokaze i otiske stopala. Oni tvrde da mogućnost postojanja neotkrivene vrste primata ne treba u potpunosti odbaciti.

Nagradni natječaji usmjereni na pronalazak ovog bića imaju svoju povijest. Pivovara Olympia Beer ponudila je milijun dolara za sigurno hvatanje živog Bigfoota još 2013. godine, dok je televizijska kuća Spike TV iste godine emitirala poseban reality show s nagradnim fondom od deset milijuna dolara. Političar iz Oklahome Justin Humphrey predložio je 2021. godine uvođenje službene sezone lova na Bigfoota s nagradom od tri milijuna dolara za njegovo hvatanje, s ciljem promicanja lokalnog turizma.

*uz korištenje AI-ja