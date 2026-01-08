Obavijesti

Viral

Komentari 0
Znanstvenici izračunali

Šokantno otkriće: Psi zagađuju planet više od svojih vlasnika!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šokantno otkriće: Psi zagađuju planet više od svojih vlasnika!
Foto: MAJA HITIJ/DPA

Psi koji se hrane najboljom hranom bogatom mesom mogu imati veći ugljični otisak nego njihovi vlasnici, pokazala je nova studija

Admiral

Znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu i Exeteru izračunali su emisije CO2 koje nastaju u proizvodnji sastojaka za gotovo tisuću vrsta pseće hrane, uključujući suhu i vlažnu te hranu biljnog porijekla i bez žitarica u sastavu. Stručnjaci su otkrili goleme razlike u utjecaju na okoliš različitih vrsta hrane, pri čemu su neke proizvodile 65 puta veće emisije.

Ustanovili su da vlažna, sirova i hrana bogata mesom stvara značajno veće emisije od suhe hrane.

Pokazalo se i da hrana koja ne sadrži žitarice ima veći ugljični otisak od one koja ih ima u svome sastavu, kao i da hrana biljnog porijekla smanjuje emisije.

BUDITE NA OPREZU Ovu hranu nikako nemojte podgrijavati, može biti opasna
Ovu hranu nikako nemojte podgrijavati, može biti opasna

Općenito uzevši, proizvodnja sastojaka koji se koriste za pseću hranu u Velikoj Britaniji čini jedan posto ukupnih emisija stakleničkih plinova.

Kad bi se svi psi na svijetu hranili kao britanski, to bi proizvelo polovicu emisija koje nastaju sagorjevanjem goriva svih komercijalnih letova u godini dana.

ČEKA GA OPORAVAK Muškarac preživio brutalni napad morskog psa, otkrio koji je potez napravio: 'Ugrizao me'
Muškarac preživio brutalni napad morskog psa, otkrio koji je potez napravio: 'Ugrizao me'

“Često vidim vlasnike rastrgane između ideje o psima kao 'vukovima mesožderima' i želje da što manje štete okolišu. Naše istraživanje pokazuje kako je utjecaj pseće hrane na klimu velik i raznolik", rekao je vođa tima John Harvey sa sveučilišta u Edinburghu.

Pozvao je proizvođače hrane da jasnije deklariraju sastav pseće hrane kako bi vlasnici mogli donijeti informirane odluke o tome čime hraniti svoje ljubimce.

“Tako ćemo imati zdrave i site pse uz manji štetan utjecaj na planet", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO TV voditeljica Romina skidala se za Playboy. Nećete vjerovati čime se sada bavi...
INTERNET SENZACIJA

FOTO TV voditeljica Romina skidala se za Playboy. Nećete vjerovati čime se sada bavi...

Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, TV voditeljica, novinarka, DJ-ica i glumica... U svemu se okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy...
Muškarac s najmanjim penisom otkrio probleme s kojima se nosi: 'Nećete vjerovati koliki je'
'NIJE LAKO'

Muškarac s najmanjim penisom otkrio probleme s kojima se nosi: 'Nećete vjerovati koliki je'

'Držao sam to za sebe, u tinejdžerskim i dvadesetim godinama uvijek sam bio samac, iako sam imao prijatelje. Pitali su se zašto ne izlazim na spojeve, a ja nisam htio prolaziti kroz to', kaže
Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta
KRENULO PO ZLU

Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta

Liječnici su mu isprva preporučili liječenje lijekovima, no kako terapija nije dala rezultate, savjetovali su mu operativni zahvat poznat kao korporoplastika...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026