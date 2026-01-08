Šokantno otkriće: Psi zagađuju planet više od svojih vlasnika!

Znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu i Exeteru izračunali su emisije CO2 koje nastaju u proizvodnji sastojaka za gotovo tisuću vrsta pseće hrane, uključujući suhu i vlažnu te hranu biljnog porijekla i bez žitarica u sastavu. Stručnjaci su otkrili goleme razlike u utjecaju na okoliš različitih vrsta hrane, pri čemu su neke proizvodile 65 puta veće emisije.

Ustanovili su da vlažna, sirova i hrana bogata mesom stvara značajno veće emisije od suhe hrane.

Pokazalo se i da hrana koja ne sadrži žitarice ima veći ugljični otisak od one koja ih ima u svome sastavu, kao i da hrana biljnog porijekla smanjuje emisije.

Općenito uzevši, proizvodnja sastojaka koji se koriste za pseću hranu u Velikoj Britaniji čini jedan posto ukupnih emisija stakleničkih plinova.

Kad bi se svi psi na svijetu hranili kao britanski, to bi proizvelo polovicu emisija koje nastaju sagorjevanjem goriva svih komercijalnih letova u godini dana.

“Često vidim vlasnike rastrgane između ideje o psima kao 'vukovima mesožderima' i želje da što manje štete okolišu. Naše istraživanje pokazuje kako je utjecaj pseće hrane na klimu velik i raznolik", rekao je vođa tima John Harvey sa sveučilišta u Edinburghu.

Pozvao je proizvođače hrane da jasnije deklariraju sastav pseće hrane kako bi vlasnici mogli donijeti informirane odluke o tome čime hraniti svoje ljubimce.

“Tako ćemo imati zdrave i site pse uz manji štetan utjecaj na planet", rekao je.