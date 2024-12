Šokirani čitatelj: Taksist je punici vožnju od 7,2 kilometra u Zagrebu naplatio 82 eura!

Punici našeg čitatelja taksist je vožnju od 7,2 kilometra u Zagrebu naplatio čak 82 eura. Poslao nam je fotografiju računa, a kako kaže, punica se vozila u subotu u 5,50 sati od Tkalčićeve do Velesajma.

Foto: Čitatelj 24sata

- Šaljem račun za taxi vožnju koji je punica dobila za vožnju u Zagrebu od Tkalčićeve ulice do Velesajma, gdje ju je čekao bus za izlet u Budimpeštu. Ljude treba upozoriti na ovakve manipulacije i prevare - rekao nam je zgrožen čitatelj.

Iz ministarstva najavili promjene

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donosi novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Kako bi spriječili moguće zloupotrebe u obračunu cijena i osigurali točnost naplate usluga, jedna od ključnih izmjena odnosi se upravo na obveze vezane za isticanje cjenika autotaksi usluga.

Taksisti u Hrvatskoj mogu odrediti cijenu svojih usluga prijevoza kako žele, jer Hrvatska, za razliku od nekih drugih zemalja, nije propisala limit, odnosno najveći iznos moguće naplate za prijeđen kilometar koji bi taksist mogao naplatiti korisniku. To se se neće promijeniti: cijene će i dalje formirati tržište, no taksisti se moraju jasno pridržavati zakonskih odredaba po kojima putniku moraju na vrijeme, prije vožnje, dati do znanja koje cijene imaju i za vrijeme vožnje taksimetar mora biti uključen.

Cjenik će biti na poleđini vozačkog, ali i suvozačkog sjedala, taksimetar na vidljivom mjestu, a svaki vozač morat će imati i svojevrsnu taksi osobnu iskaznicu. Ovo su samo neke od novosti u Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe koji je trenutačno u postupku javnog savjetovanja, a kojim će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture regulirati još i potpuno automatizirana vozila.