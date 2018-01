'Spavala sam s 10.000 ljudi. Nikome to ne bih poželjela...'

Djevojčice od 12 godina pitaju me kako ući u seks industriju. Mislim da su za to djelomično krivi i mediji jer neki od njih o elitnoj prostituciji govore kao o unosnom zanimanju i dobrom izboru, započinje svoju ispovijest bivša prostitutka Gwyneth Montenegro.

Šira javnost upoznala ju je prošle godine kada je izdala knjigu "Tajni taboo - Vodič za uspješne escort dame"u kojoj je priznala da je spavala s više od 10.000 muškaraca.

Žena koja se danas bavi psihologijom i živi u Melbourneu kaže za Independent da za dobru zaradu u seks industriji nije dovoljno samo odjenuti najljepšu haljinu i spavati s bogatim muškarcem:

- Upravo suprotno! Za zaraditi puno novca treba se žrtvovati. Na raznim forumima otkriva se koja djevojka je u bordelu spremna ići toliko daleko da ugrozi vlastito zdravlje, je li novac vrijedan toga? Djevojke koje ne brinu za vlastitu sigurnost obično više zarađuju od onih kojima je sigurnost na prvom mjestu, kaže Gwyneth.

Plate vas skupo i onda misle da vas posjeduju

Kao najveći problem bivša escort dama ističe nasilje nad ženama:

- Uvijek postoji opasnost od fizičkog nasilja. Muškarci plate velike iznose da provedu vrijeme s vama i onda misle da vas posjeduju. Drugi veliki problem je stalna izloženost spolnim bolestima.

Gwyneth tvrdi da u seks industriji opstaju samo najjači jer mnoge se djevojke slome, a neke cijeli život osjećaju posljedice.

- Radila sam stvari za koje nisam vjerovala da ću raditi. Kao djevojčica išla sam u crkvu, a samo nekoliko godina nakon toga moj život bio je ispunjen seksom i drogom. I mislila sam da sam moćna, da mogu sve. Sve se srušilo kada sam, pod utjecajem droge, imala prometnu nesreću. Umalo sam poginula. Dok sam se oporavljala razmišljala sam o svom životu i nije mi se svidjelo. Nikad neću zaboraviti taj užasni osjećaj dok sam čekala rezultate testiranja na spolne bolesti. Što sam to učinila sa svojim životom? Zašto sam bila tako glupa?, priča Gwyneth.

Ona otkriva i kako ljudi nisu svjesni da često poznaju nekoga tko se bavi prostitucijom i da takve ljude ne treba osuđivati:

- Ljudi puše iako je to štetno, ljudi uzimaju droge iako je to ilegalno i opasno. Ljudi čine razne stvari koje ne bi smjeli. Tako vam se i s ulaskom u prostituciju.

Internet olakšao bavljenje prostitucijom

Montenegro ne misli da će se u budućnosti išta promijeniti jer digitalna era donijela omogućila je još lakše bavljenje seks uslugama:

- Danas svatko može spavati sa svakim bez da uloži puno truda. Odeš na internet, ne treba ti iskustvo, ne trebaš se testirati na spolne bolesti. Ljudi koji se bave prostitucijom sve je više. Uskoro bi nas mogla zadesiti prava katastrofa kad je riječ o seksualnom zdravlju stanovništva, tvrdi Gwyneth.

Ona precizira kako svojim svjedočenjem ne želi djevojke nužno odgovarati od ulaska u seks industriju nego samo ukazati na činjenicu da je riječ o poslu za one koji to mogu podnijeti i da dobro razmisle je li to ili nije za njih.

- Postoje i jednostavniji načini za ostvarivanje snova, poručuje.