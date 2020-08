Srednji i južni Jadran vrućeeee, ali u ostatku zemlje tuča, munje pa i moguće olujno nevrijeme

Vrijeme u Hrvatskoj je prilično hirovito. Dok će se jedni bezbrižno kupati u moru, druge će okupati pljusak, a treći će se kupati u svom znoju jer im ove vrućine uopće ne odgovaraju...

<p>Ako ste jedni od onih kojima su ove vrućine donijele jedino nesanicu u kasnim noćnim satima kada propuha nema ni za lijek, a kamoli za bakine mitske priče o bolestima koje će nas zahvatiti ako se izložimo smrtonosnoj "promaji", nemamo dobre vijesti. </p><p><a href="https://www.hrt.hr/642423/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1182020" target="_blank">HRT-ov meteorolog Zoran Vakula</a> upozorava da nam slijedi još jedan vrući dan i topla, nekima nepodnošljiva, noć. </p><p>Ako ste, pak, jedni od onih koji uživaju okrećući se na plaži poput praščića na ražnju i u cjelodnevnim izletima na relaciji plaža-kafić-plaža, vama slijedi još jedan dan bezbrižnog igranja picigina i ispijanja hladnih koktela.</p><p>Osim ako ste u Istri, Rijeci ili drugdje na obali sjevernog Jadrana. </p><p>Pljuskovi, munje, gromovi, tuča. Da, to je ono što vas čeka danas. </p><p>I to ne samo ako ste u gorenavedenom području! </p><p>Sve to je moguće i u istočnoj Hrvatskoj, ali i u središnjoj. Ali to nije sve! Ako nazovete odmah, možete dobiti i olujno nevrijeme.</p><p>Da, čini se da će vrijeme biti prilično hirovito danas... </p><p>Šalu na stranu, čuvajte se - i dalje je na snazi opasnost od toplinskog vala u Dalmaciji, a posebice na jugu Hrvatske gdje se temperature već pet dan neće spuštati ispod 24 °C, a poslijepodne će biti iznad 32 °C.</p><p>Svi vi koji rano ujutro sjedate u automobil i žurite na posao i druge obaveze, dok odbrojavate dane do godišnjeg odmora ili se sjetno prisjećate istog, pripazite na jutarnju maglu. </p><p>Hirovito vrijeme nastavit će se do kraja tjedna - bit će jako toplo i jako nestabilno. Za sve one s početka priče koji već ozbiljno razmišljaju da krevet premjeste ispod klime i dalje nemamo dobre vijesti jer će noći i dalje biti tople.</p><p>Čak i tamo gdje neće biti vruće, bit će sparno (ne znamo što je gore), a malo osvježenja možda uhvatite u nekom pljusku. Pazite samo da taj pljusak ne donese i grmljavinu ili - olujno nevrijeme.</p><p>Sve je moguće u ljeto 2020. </p>