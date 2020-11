Što je ovo, misteriozni obelisk? Ako je to gumb za resetiranje 2020. godine pritisnite ga!

Tajanstveni metalni 'obelisk' pronađen prošlu srijedu u pustinji u američkoj državi Utah raspalio je maštu promatrača NLO-a, teoretičara zavjere i obožavatelja Stanleyja Kubricka širom svijeta

<p>Trokutasti metalni monolit koji strši iz zemlje usred crvenih stijena u zabačenom dijelu Utaha uočili su lokalni dužnosnici dok su letjeli u helikopteru i prebrojavali muflone iz zraka. Zasad nema informacija o tomu tko je ondje mogao postaviti monolit visok oko 3,5 metra.</p><p>"To je najneobičnija stvar na koju sam naišao otkad se bavim ovim poslom", rekao je u intervjuu za lokalnu televiziju KSLTV pilot <strong>Bret Hutchings.</strong></p><p>Kazao je da je njegov kolega biolog, zadužen za prebrojavanje muflona prvi zamijetio misteriozni objekt. Dodao je i da ne izgleda kao da je monolit ondje slučajno završio, već da ga je netko onamo postavio namjerno. </p><p>Pretpostavlja da je objekt djelo "nekog suvremenog umjetnika", koji je verojatno obožavatelj filma "2001: Odiseja u svemiru", Stanleya Kubricka.</p><p>Državni zavod za javnu sigurnost Utaha prošli je tjedan objavio fotografije objekta na svojoj internetskoj stranici uz obavijest da se očekuje odluka o tomu "je li potrebna daljnja istraga".</p><p>"Protuzakonito je postavljati umjetničke skulpture bez dopuštenja saveznih vlasti, bez obzira na to s kojeg planeta stižete", stoji u objavi zavoda, koji nije dao preciznu lokaciju objekta, strahujući da bi ga horde obožavatelja Kubricka i NLO-a mogle pokušati locirati i pritom se izgubiti u pustinji.</p><p>Vijesti o neobičnom monolitu brzo su se proširile društvenim mrežama. Osim usporedbe s Kubrickovim crnim filmskim monolitima neki su korisnici mreža zamijetili da se monolit pojavio u turbulentnoj godini u kojoj je svijet zahvaćen pandemijom covida-19, optimistično pretpostavljajući da bi mogao imati potpuno drugačiju funkciju.</p><p>"Ovo je zapravo gumb za resetiranje 2020. godine. Može li ga netko brzo pritisnuti?" našalila se jedna korisnica Instagrama.</p><p>"Kad mu se približite vidjet ćete da piše: Unutra je cjepivo protiv covida", napisao je drugi.</p><p>Neki su zamijetili sličnost objekta s avangardnim umjetničkim djelima <strong>Johna McCrackena</strong>, američkog umjetnika koji je neko vrijeme živio u Novom Meksiku, a umro je 2011. godine. No u utorak je glasnogovornica njegova predstavnika Davida Zwirnera rekla da nije riječ o McCrackenovu djelu, nego vjerojatno o djelu nekog od njegovih kolega umjetnika koji su mu na taj način željeli odati počast.</p><p>Ipak, kasnije tijekom dana Zwirner je u još jednoj izjavi rekao da se doista radi o McCrackenoj skulpturi, što bi značilo da je neotkrivena stajala u pustinji gotovo deset godina</p><p>"Mišljenja članova uprave galerije podijeljena su. Osobno vjerujem da je ovo Johnovo djelo", rekao je Zwirner, dodavši: "Tko zna ima li 2020. još neko iznenađenje za nas. A taman smo pomislili da smo sve vidjeli. Ha, idemo to pogledati."</p>