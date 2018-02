Što mu bi? Pijan i mahnit jurio grobljem pa uništio 15 grobova

Pijani vozač imao je sreće da nije poginuo u prometnoj nesreći na - groblju. On se provozao svojim automobilom kroz povijesno groblje u predgrađu Sydneya. Isprevrtao se i uništio 15 nadgrobnih spomenika. Policija je rekla da će materijalna šteta biti "značajna".

Police will attempt to move the car wreckage from a cemetery in Sydney’s east later today @BreakfastNews @abcsydney @abcnews pic.twitter.com/WkGEYA79Y7 — Mark Reddie (@ReddieNews) February 5, 2018

Vozač star 40-ak godina je pretrpio ozljede lica i abdomena kada je njegov Mercedes naletio na spomenike na groblju oko 2.30 sati u utorak po lokalnom vremenu. Vozač je završio u bolnici i stabilno je.

Coogee: A delicate operation's been conducted to remove the wreckage of a car which smashed through a cemetery. Police allege the driver Peter Sheridan was heavily intoxicated when his vehicle launched over the graveyard wall. @NatashaSquarey #PeterSheridan #Coogee #7News pic.twitter.com/D0TJOAqUpD — 7 News Sydney (@7NewsSydney) February 6, 2018

Mercedes je velikom brzinom naletio na kameni zid i udario u zemlju te se isprevrtao. Zaustavio se na grobovima i spomenicima koji datiraju iz 1920-ih.

The Merc has finally been removed from the graveyard. Car will now be taken to the police holding yard for examination. @7NewsSydney pic.twitter.com/pdGbYZAWdP — Natasha Squarey (@NatashaSquarey) February 6, 2018

- Sreća je da se sve to dogodilo po noći. Po danu je područje oko groblja vrlo prometno i puno ljudi - rekla je policija, piše SBSNews.