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Što nas sve čeka u idućih 100 godina? Baba Vanga je najavila da će ljudi postati živi roboti?!

Piše 24sata,
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Što nas sve čeka u idućih 100 godina? Baba Vanga je najavila da će ljudi postati živi roboti?!
Foto: ilustracija/Canva
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Ova slijepa proročica iz Bugarske izgubila je vid kada je imala 12 godina i tvrdila da joj je Bog dao dar vidovitosti...

Admiral

Sukob Ukrajine i Rusije traje više od četiri godine, u međuvremenu su rat započeli Izraelci i Amerikanci s Iranom, tu je i bombardiranje Gaze, krvoproliće u Sudanu...Ne zaboravimo tu i Sjevernu Koreju koja vreba s 'nadahnutim' Kimom. Uglavnom, ratuje se na svim stranama. Valjda će i tome doći kraj.

A ako je suditi po proročanstvima slijepe proročice babe Vange, idućih sto godina donosi nam još dosta katastrofa, nesreća, bolesti, ratova...

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Ova slijepa proročica iz Bugarske izgubila je vid kada je imala 12 godina i tvrdila da joj je Bog dao dar vidovitosti. 

Njezina predviđanja idu sve do 5079. godine. Navodno je uspješno predvidjela i napad na njujorške blizance 11. rujna i 'Brexit'. Umrla je 1996. godine, no njezina proročanstva i dalje intrigiraju javnost. 

2028. – Stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom kreće na putovanje prema Veneri...

2033. – Polarni led ubrzano se topi. Razina oceana raste...

2043. – Nagli procvat svjetske ekonomije. Europom vladaju muslimani.

2046. – Otkrivena je metoda kojom se baš svi ljudski organi mogu uzgajati. Zamjena organa postaje jedna od najboljih metoda liječenja...

2066. – Za vrijeme napada na muslimanski Rim, Sjedinjene Američke Države upotrebljavaju novi, pogubni oblik oružja – klimatsko oružje. Dolazi do naglog zahlađenja. Sve se zamrzava u nekoliko sekundi.

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2076. – Vlada besklasno društvo (komunizam).

2084. – Godinu će obilježiti oporavak prirodnih bogatstava.

2088. – Pojavljuje se potpuno nova bolest – ubrzano starenje, čovjek može ostarjeti u samo nekoliko sekundi. 

2097. – Bolest koja je poharala narod, a čiji je glavni simptom brzo starenje pobijeđena je.

2100. – Umjetno sunce osvjetljava tamnu stranu Zemlje.

2111. – Ljudi postaju kiborzi (živi roboti).

2125. – Započinje rat između malih država. Velike sile ne žele se miješati u njihov sukob.

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Komentari 4
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PRANJE PROZORA U ZAGREBU

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