Što nas sve čeka u idućih 100 godina? Baba Vanga je najavila da će ljudi postati živi roboti?!

Sukob Ukrajine i Rusije traje više od četiri godine, u međuvremenu su rat započeli Izraelci i Amerikanci s Iranom, tu je i bombardiranje Gaze, krvoproliće u Sudanu...Ne zaboravimo tu i Sjevernu Koreju koja vreba s 'nadahnutim' Kimom. Uglavnom, ratuje se na svim stranama. Valjda će i tome doći kraj.

A ako je suditi po proročanstvima slijepe proročice babe Vange, idućih sto godina donosi nam još dosta katastrofa, nesreća, bolesti, ratova...

Ova slijepa proročica iz Bugarske izgubila je vid kada je imala 12 godina i tvrdila da joj je Bog dao dar vidovitosti.

Njezina predviđanja idu sve do 5079. godine. Navodno je uspješno predvidjela i napad na njujorške blizance 11. rujna i 'Brexit'. Umrla je 1996. godine, no njezina proročanstva i dalje intrigiraju javnost.

2028. – Stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom kreće na putovanje prema Veneri...

2033. – Polarni led ubrzano se topi. Razina oceana raste...

2043. – Nagli procvat svjetske ekonomije. Europom vladaju muslimani.

2046. – Otkrivena je metoda kojom se baš svi ljudski organi mogu uzgajati. Zamjena organa postaje jedna od najboljih metoda liječenja...

2066. – Za vrijeme napada na muslimanski Rim, Sjedinjene Američke Države upotrebljavaju novi, pogubni oblik oružja – klimatsko oružje. Dolazi do naglog zahlađenja. Sve se zamrzava u nekoliko sekundi.

2076. – Vlada besklasno društvo (komunizam).

2084. – Godinu će obilježiti oporavak prirodnih bogatstava.

2088. – Pojavljuje se potpuno nova bolest – ubrzano starenje, čovjek može ostarjeti u samo nekoliko sekundi.

2097. – Bolest koja je poharala narod, a čiji je glavni simptom brzo starenje pobijeđena je.

2100. – Umjetno sunce osvjetljava tamnu stranu Zemlje.

2111. – Ljudi postaju kiborzi (živi roboti).

2125. – Započinje rat između malih država. Velike sile ne žele se miješati u njihov sukob.