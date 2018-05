Cijeli svijet bruji o ovoj snimci: Što vi čujete, Laurel ili Yanny?

Sjećate li se velike debate oko boja na haljini koja se prije tri godine iz online sfere prelila i na offline svijet? Ovih dana na internetu je eskaliralo nešto slično - audio snimka na kojoj glas govori Laurel ili Yanny, ovisi koga pitate.

Snimka je objavljena na Redditu i već je postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama i portalima i šire.

Whichever one you're hearing, here's how a small change to the audio could help you know how the other half lives. https://t.co/QJm5iw7f3X pic.twitter.com/Qpv0mB6tOa — CNN (@CNN) May 17, 2018

Naravno, postoji jednostavno znanstveno objašnjenje zašto ljudi jedan te isti zvuk čuju potpuno drugačije. Brad Story, profesor za govor, jezik i sluh na Sveučilištu u Arizoni objasnio je za CNN u čemu je stvar.

Što kaže znanost

Jedan dio može se objasniti lošom kvalitetom snimke. Snimka nije visoke kvalitete i samim time ostavlja prostor da se različito čuje. Osim toga, u obzir treba uzeti i da ljudi snimku slušaju preko različitih medija - neki je slušaju s mobilnih telefona, neki sa slušalicama, s tableta i tako dalje.

No ako i to ostavimo po strani, profesor Story napravio je audio analizu snimke kompjuteriziranog glasa. Zatim je za usporedbu snimio sam sebe kako izgovara Laurel i Yanny.

- Kada sam analizirao snimku Laurel, frekvencija za L je vrlo visoka. Zatim pada na R i ponovno raste na L - objasnio je.

- Ono što je zanimljivo kod riječi Yanny jest to da frekvencija ima slični put kao i Laurel. Drugim riječima, kad imate lošu audio snimku ne iznenađuje da jedan dio ljudi mogu zamijeniti jednu i drugu frekvenciju i čuti Yanny umjesto Laurel. Uz to, ako promijenite visinu tona izvorne snimke, vjerojatno ćete čuti obje riječi, objašnjava Story.

'Mislim da je crna magija'

Roland Camry, koji je prvi stavio snimku na Redditu kaže da snimka dolazi sa internetske stranice Vocabulary.com na kojoj se objavljuje pravilan izgovor riječi, te da Laurel u ovom slučaju nije žensko ime nego engleska riječ za lovorike. Audio snimka je distorzirana jer je zvuk snimljen preko zvučnika, objasnio je Camry.

- Bez obzira na to, oni koji kao i ja čuju Yanny, mogu čuti Yanny i na originalnoj snimci. Stvarno ne razumijem što se zbiva, mislim da je crna magija, zaključio je.

Laurel vs. Yanny diskusija zapalila je Twitter, a uključile su se i mnoge poznate osobe.

Literally everything at my show just stopped to see if people hear Laurel or Yanny. I hear Laurel. https://t.co/efWRw1Gj0L — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 15, 2018

This is crazy. It’s 100% Yanny.

No question. https://t.co/KdSa474u5G — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) May 16, 2018