Supervulkani: Kolosalne sile koje mogu zatresti cijeli planet

Naš planet dom je za više od tisuću vulkana koji su bili aktivni tijekom geološki recentne prošlosti, no samo nekolicina njih povezuje se s erupcijama razmjera koje znanstvenici nazivaju supererupcijama. To nisu uobičajene planine koje povremeno 'bljuju' lavu i dim; riječ je o kolosalnim geološkim sustavima čije su najveće erupcije toliko razorne da mogu utjecati na globalnu klimu i, posredno, na tijek ljudske povijesti. Iako je vjerojatnost takvog događaja u našem životnom vijeku iznimno mala, posljedice supererupcije bile bi ozbiljne na regionalnoj i potencijalno globalnoj razini, zbog čega znanstvenici diljem svijeta budno prate i najmanje znakove aktivnosti velikih vulkanskih sustava.

Da bismo razumjeli snagu supererupcije, prvo moramo definirati kako se mjeri vulkanska eksplozivnost. Znanstvenici koriste Indeks vulkanske eksplozivnosti (VEI), ljestvicu koja klasificira eksplozivne erupcije prema količini izbačenog materijala, visini eruptivnog stupa i drugim karakteristikama. Ljestvica počinje od VEI 0, a VEI 8 predstavlja najvišu kategoriju na standardnoj ljestvici. Za razliku od Richterove ljestvice, VEI nije izravna mjera ukupne „energije” erupcije, a nije primjenjiv na sve vrste vulkanskih erupcija na isti način. Dok su relativno blage havajske efuzivne erupcije pri dnu ljestvice, katastrofalna erupcija Vezuva koja je 79. godine uništila Pompeje klasificira se kao VEI 5. Supererupcija se uobičajeno definira kao erupcija koja doseže VEI 8, odnosno događaj tijekom kojeg se izbaci više od 1.000 kubičnih kilometara tefre. To je golema količina materijala, usporediva s više od dvostrukog volumena jezera Erie.

Za razliku od klasičnih vulkana stožastog oblika, sustavi sposobni za supererupcije često nemaju prepoznatljiv vrh. Njihove erupcije mogu započeti u vrlo velikim magmatskim sustavima koji se protežu kroz Zemljinu koru. Međutim, takve sustave nije ispravno zamišljati kao divovske podzemne šupljine ispunjene tekućom magmom. Veliki magmatski sustavi, uključujući Yellowstone, uglavnom se sastoje od kristalne stijene s određenim udjelom rastaljene magme, takozvanog magmatskog „mush” sustava. U Yellowstoneu se plići rezervoar proteže kroz nekoliko do više kilometara dubine, ali većina tog sustava nije potpuno rastaljena.

Supererupcija nastaje kroz složenu kombinaciju procesa koji mogu uključivati dotok nove magme, zagrijavanje i topljenje postojeće stijene, nakupljanje hlapljivih tvari, promjene tlaka i kemijskog sastava magme te deformaciju Zemljine kore. Ne postoji jednostavan trenutak u kojem se podzemna „komora napuni” i pritisak jednostavno postane prevelik. Kada se stvore odgovarajući uvjeti, pukotine se mogu proširiti prema površini i omogućiti iznimno brzo izbacivanje ogromnih količina magme i vulkanskog materijala. Nakon što se velik dio magmatskog sustava isprazni ili premjesti, dio kore iznad njega može se urušiti, stvarajući ogromnu depresiju poznatu kao kaldera, koja može biti široka desecima kilometara.

Zanimljivo je da pojam „supervulkan” nije nastao u strogo znanstvenim krugovima početkom 21. stoljeća. Termin se u geološkom kontekstu pojavljivao i ranije, ali ga je snažno popularizirao BBC u dokumentarnoj emisiji „Horizon” iz 2000. godine. Od tada je izraz ušao u široku upotrebu, iako mnogi vulkanolozi radije govore o velikim kaldernim sustavima ili supererupcijama jer riječ „supervulkan” može stvoriti pogrešnu sliku o tome kako takvi sustavi zapravo izgledaju.

Divovi iz geološke prošlosti

Naš planet je u svojoj dugoj povijesti svjedočio brojnim erupcijama ekstremnih razmjera. Geološki zapis nije potpun, pa nije moguće dati savršen broj svih supererupcija koje su se dogodile kroz Zemljinu povijest. Ipak, znanstvenici su identificirali desetke erupcija koje dosežu ili približno dosežu prag VEI 8. Jedna od najmlađih poznatih supererupcija dogodila se prije otprilike 22.600 godina, kada je eruptirao sustav Taupō na Novom Zelandu. Ta erupcija, poznata kao Oruanui erupcija, izbacila je približno 1.130 kubičnih kilometara vulkanskog materijala.

No, jedna od najpoznatijih i najproučavanijih supererupcija je erupcija Tobe na indonezijskom otoku Sumatri prije otprilike 74.000 godina. Bila je to jedna od najvećih poznatih eksplozivnih erupcija u geološki recentnoj prošlosti, a procjene njezina volumena razlikuju se ovisno o tome što se točno računa u ukupni volumen eruptiranog materijala. U znanstvenoj literaturi mogu se pronaći procjene od nekoliko tisuća kubičnih kilometara do više od 10.000 kubičnih kilometara, osobito kada se u izračune uključuju različite vrste naslaga i materijala.

Ta je erupcija stvorila današnje jezero Toba, koje ispunjava golemu kalderu dugu približno 100 i široku oko 30 kilometara. „Teorija katastrofe Toba” pretpostavlja da je ovaj događaj izazvao snažno i dugotrajno klimatsko zahlađenje te ozbiljno smanjenje ljudske populacije. U nekim ranijim verzijama hipoteze tvrdilo se da je ljudska populacija pala na samo nekoliko tisuća reproduktivnih jedinki. Međutim, ta je interpretacija danas ozbiljno osporavana. Arheološki dokazi pokazuju da su ljudske populacije preživjele erupciju u različitim dijelovima Azije, dok paleoklimatska istraživanja sugeriraju da klimatski učinak Tobe nije nužno bio globalna katastrofa takvih razmjera kakva se nekoć pretpostavljala. Toba je nedvojbeno imala golem lokalni i regionalni utjecaj te je vjerojatno utjecala na klimu, ali tvrdnju da je čovječanstvo tada bilo na rubu izumiranja ne možemo smatrati utvrđenom činjenicom.

Supervulkanski sustav Yellowstone, smješten ispod istoimenog nacionalnog parka u SAD-u, također ima burnu geološku prošlost. Yellowstone je tijekom posljednja 2,1 milijuna godina doživio tri velike kalderotvorne erupcije: Huckleberry Ridge erupciju prije približno 2,1 milijuna godina, Mesa Falls erupciju prije približno 1,3 milijuna godina i Lava Creek erupciju prije približno 631.000 godina. Prva i posljednja bile su supererupcije, dok je srednja bila znatno manja, iako je i dalje bila ogromna prema ljudskim standardima.

Najveća od njih, Huckleberry Ridge erupcija prije približno 2,1 milijuna godina, izbacila je oko 2.450 kubičnih kilometara vulkanskog materijala. Njezine naslage, poznate kao Huckleberry Ridge Tuff, rasprostiru se na ogromnom području i danas se mogu pronaći na približno 15.500 četvornih kilometara. Posljednja velika kalderotvorna erupcija Yellowstonea, Lava Creek erupcija prije oko 631.000 godina, stvorila je današnju Yellowstone kalderu, koja je približno 45 puta 85 kilometara, odnosno nešto manje od 4.000 četvornih kilometara površine.

Što bi se dogodilo danas?

Nijedan živući čovjek nikada nije svjedočio supererupciji, pa možemo samo modelirati njezine moguće posljedice. Za usporedbu, jedna od najvećih erupcija u modernoj povijesti, erupcija planine Pinatubo na Filipinima 1991. godine, imala je VEI 6. Izbacila je oko 10 kubičnih kilometara materijala, što je nekoliko redova veličine manje od praga od 1.000 kubičnih kilometara koji se koristi za definiranje supererupcije. Čak je i takva erupcija imala mjerljiv globalni klimatski učinak. Sumporni aerosoli koje je Pinatubo izbacio u stratosferu privremeno su snizili prosječnu globalnu temperaturu za približno pola stupnja Celzijevog tijekom razdoblja od otprilike dvije godine.

Hipotetska supererupcija Yellowstonea imala bi kataklizmičke posljedice na području u blizini erupcije i ozbiljne posljedice mnogo šire. U neposrednoj blizini velikog eruptivnog centra piroklastični tokovi bili bi među najrazornijim pojavama. To su turbulentne mješavine vrućih plinova, pepela i fragmenata stijena koje se mogu kretati vrlo velikim brzinama i dosezati temperature od nekoliko stotina Celzijevih stupnjeva. U takvim uvjetima preživljavanje unutar izravne putanje toka praktički nije moguće.

Piroklastični tokovi ne bi ravnomjerno prekrili cijele države Wyoming, Idaho i Montana, ali bi najbliža područja Yellowstoneu bila izložena ekstremnoj opasnosti. Mnogo šire područje bilo bi pogođeno vulkanskim pepelom. Ovisno o veličini erupcije i smjeru vjetrova, debeli slojevi pepela mogli bi se nataložiti na velikim dijelovima zapadnog i središnjeg dijela Sjedinjenih Država. Debeli slojevi pepela mogli bi oštetiti ili urušiti neke građevine, začepiti strojeve i filtre

*uz korištenje AI-ja