Surfao po porno stranicama pa je našao snimku svoje supruge!

Seks skandal koji ovih dana trese Bihać mogao bi završiti uhićenjem Sabahudina Blaževića, donedavno uglednog poduzetnika kojeg se sumnjiči da je bez dozvole snimao svoje seksualne partnerice i snimke objavljivao na internetske stranice s pornografskim sadržajima, piše Dnevni avaz.

Skandal se zakotrljao kada je muškarac iz Bihaća surfajući porno stranicama naišao snimku svoje supruge u seksualnom klinču s Blaževićem. To navodno nije jedina snimka, Blažević ih je objavio barem osam snimki s različitim partnericama, koje su sve najavile podizanje tužbi. Prevareni muž na drugim snimkama je prepoznao sugrađanku i obavijestio je i tome što je našao, a ona je prijavila Blaževića policiji.

- Snimke će danas otići u Bihać, to je ta popratna dokumentacija koju je tražilo Tužilaštvo USK. Bit će poslani kurirom. Ima dosta tih snimaka. Tužilaštvo to nije htjelo pribavljati, to sam napravio ja kao odvjetnik - rekao je pravni zastupnik jedne od tužiteljica Anel Kurtović.

- Podnijet ćemo prijavu protiv hotela Cazin, jer je s njima instalirao kamere u sobe. Moja klijentica nije jedina žrtva. Previše je snimaka. Ugledne djevojke i žene su u pitanju, čak i asistentice s fakulteta - rekao je odvjetnik Kurtović za Dnevni avaz.

Ucjenjivao partnerice

Blažević je partnerice mamio tako što im je obećavao posao. Prema neslužbenim informacijama, Blažević, koji je i sam oženjen, neke djevojke i žene je ucjenjivao da će snositi posljedice ako prekinu s njim, a mnogi sumnjaju da je seks-snimke prodavao porno stranicama.

Seks skandal podignuo je ogromnu prašinu na društvenim mrežama, pa je tako netko u komentarima na Facebooku napisao da je ta porno stranica srušena zbog preopterećenosti, jer muževi traže svoje supruge, a supruge sebe.

Poduzetnik Sabahudin Blažević rodom je iz Visokog, a posljednjih godina živi u Bihaću, gdje je uz pomoć kadrova SDA, prvenstveno Amira Avdića, potpredsjednika Kantonalnog odbora SDA, s kojim je i u prijateljskim vezama, ostvario vrtoglav uspjeh. Prije svega zahvaljujući brojnim povlasticama koje mu je, osim njega, davao i nekadašnji gradonačelnik Bihaća, za korupciju optuženi Emdžad Galijašević, ističe Avaz.