Sjedili na jajetu: Gay mužjaci pingvini iz ZOO-a postali očevi

Mužjaci žutonogog pingvina iz akvarija Sydney's Sea Life, koji su sagradili zajedničko gnijezdo pa im je povjerena briga o oplođenom jajetu, postali su očevi zdravog potomka, prenose australski mediji

Zaposlenici akvarija su dvojici mužjaka, Magicu i Sphenu, u gnijezdo prvo namjestili lažno jaje kako bi provjerili kako će se par gay jedinki snaći u ulozi roditelja.

Kada su uspješno položili test iz roditeljstva, na brigu im je povjereno oplođeno jaje heteroseksualnog para pingvina koji ih je imao dva. U prirodi je, naime, uobičajeno da pingvini napuste drugog potomka jer im je teško pronaći hranu.

